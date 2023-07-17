Полная безвкусица: какие блузы безнадежно вышли из моды и испортят ваш образ

Устаревшие модели выдают плохой вкус и делают образ непризентабельным

Если хотите выглядеть стильно и эффектно, тогда нужно следить не только за модными тенденциями, но и за антитрендами, которые могут испортить любой look. Есть многие вещи, которые давно устарели, а значит от них пора избавляться.

Эксперты в материале OBOZREVATEL рассказали, какие модели блуз давно вышли из моды, поэтому их нельзя надевать в этом летнем сезоне, чтобы окружающие не подумали, что у вас отсутствует вкус и стиль.

Какие блузы давно вышли из моды

Блузы с рюшами

Несмотря на то, что такие варианты блуз способны визуально увеличить объем груди, они делают фигуру более широкой в целом. В этом сезоне модницам представили множество других, более стильных вариантов, например, с вышивкой или кружевом, которые будут смотреться изящно и стильно. Лучше выбирать блузу с универсальным декором, чем носить рюши, которые давно не пользуются популярностью.

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Блузы с глубоким вырезом и прозрачной тканью

Если хотите выглядеть более эффектно, то можно выбирать более красивые, но менее сдержанные варианты, потому что не стоит "кричать" о своей сексуальности, это делает образ нелепым и слишком вызывающим. Учитывая, что блуза является элементом более делового стиля, то не стоит выбирать модель с глубоким вырезом или прозрачного материала.

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Блузы кислотного цвета и с ярким принтом

Откажитесь от блуз, которые привлекают внимание своим насыщенным цветом или ярким принтом, потому что выделить свой наряд можно за счет и других элементов, например, правильно подобранных аксессуаров или обуви. "Кричащие" рисунки и надписи будут выглядеть инфантильно и нелепо.

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