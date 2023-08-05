Приемы, которые должна знать каждая: как с помощью одежды скрыть "ушки" на бедрах

Так называемые ушки на бедрах — одна из распространенных проблем

С помощью правильно подобранной одежды можно подчеркнуть "осиную" талию или же наоборот скрыть недостатки фигуры. Одной из самых распространенных проблем у женщин являются "ушки" на бедрах, из-за которых сложно носить облегающую одежду.

На Instagram-странице Blueunicorn поделились модными лайфхаками, с помощью какой одежды и обуви можно скрыть этот недостаток, чтобы образ получился красивым, стильным и эффектным.

Как убрать ушки на бедрах с помощью одежды

Юбка "русалочий хвост"

Эта юбка помогает сгладить "ушки" и не добавляет лишнего объема, чтобы низ не выглядел "тяжелым". Русалочий хвост идет по линии бедра без прилегания, потом сужается ближе к области под коленом и снова чуть-чуть расширяется. Благодаря такой форме получает нормальное соотношение бедра-голень. Но расширение внизу должно быть небольшим.

Как скрыть ушки на бедрах с помощью юбки

Лепестки с разрезом⠀⠀

Речь идет о юбках с разрезом по центру или чуть-чуть смещенным. Идеально, если этот разрез образован запахом, чтобы один "лепесток" юбки наложился на другой. Такая форма делает стройнее, но есть и свои нюансы. Эксперты говорят, что нужно отдавать предпочтение моделям, которые на бедрах усиживаются свободно, как будто закрепленные на талии лепестки. Чтобы во время движения конструкция не стягивала бедра, а имела "место для маневра".

Какая одежда поможет скрыть ушки на бедрах

Высокая и завышенная посадка

Речь идет о платьях или комбинезонах с достаточно каркасной ткани, чтобы она не свисала, а держала форму. Эксперты отмечают, что степень выделения талии у такого силуэта вариативный. Это могут быть брюки, усаженные прямо на нее, а может быть чуть приталенное платье миди, слегка суженное в ребрах, выше талии, и от нее идет уже купол юбки.

Какие вещи помогут скрыть ушки

Пропорциональная обувь и верх

Обувь также имеет важное значение в любом образе. Не нужно выбирать слишком миниатюрную обувь относительно линии бедер с "ушками". Чем меньше будет казаться стопа, тем тяжелее на ее контрасте будут выглядеть бедра. Лучший выбор — любая обувь с достроенным объемом, например, босоножки на массивной подошве или с широким каблуком, широкими ремешками.

Пропорциональная обувь и верх

"Телеграф" писал ранее, как правильно выбрать обувь под длину наряда. Модницам дали несколько советов.