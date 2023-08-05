Прийоми, які має знати кожна: як за допомогою одягу приховати "вушка" на стегнах

Так звані вушка на стегнах — одна з найпоширеніших проблем

За допомогою правильно підібраного одягу можна підкреслити "осину" талію або навпаки приховати недоліки фігури. Однією з найпоширеніших проблем у жінок є "вушка" на стегнах, через які складно носити одяг, який облягає.

На Instagram-сторінці Blueunicorn поділилися модними лайфхаками, за допомогою якого одягу та взуття можна приховати цей недолік, щоб образ вийшов красивим, стильним та ефектним.

Як прибрати вушка на стегнах за допомогою одягу

Спідниця "русалочий хвіст"

Ця спідниця допомагає згладити "вушка" і не додає зайвого об'єму, щоб низ не виглядав "важким". Русалочий хвіст іде лінією стегна без прилягання, потім звужується ближче до області під коліном і знову трохи розширюється. Завдяки такій формі ви отримаєте нормальне співвідношення стегна-гомілка. Але розширення внизу має бути невеликим.

Як приховати вушка на стегнах за допомогою спідниці

Пелюстки з розрізом

Йдеться про спідниці з розрізом по центру або трохи зміщеним. Ідеально, якщо цей розріз утворений запахом, щоб одна "пелюстка" спідниці накладалась на іншу. Така форма робить фігуру стрункішою, але є й свої нюанси. Експерти кажуть, що потрібно віддавати перевагу моделям, які на стегнах сидять вільно, начебто закріплені на талії пелюстки. Щоб під час руху конструкція не стягувала стегна, а мала "місце для маневру".

Який одяг допоможе приховати вушка на стегнах

Висока та завищена посадка

Йдеться про сукні чи комбінезони з досить каркасної тканини, щоб вона не звисала, а тримала форму. Експерти зазначають, що ступінь виділення талії такого силуету варіативний. Це можуть бути штани, посаджені прямо на неї, а може трохи приталена сукня міді, злегка звужена в ребрах, вище талії, і від неї йде вже купол спідниці.

Які речі допоможуть приховати вушка

Пропорційне взуття та верх

Взуття також має важливе значення у будь-якому образі. Не потрібно вибирати надто мініатюрне взуття щодо лінії стегон із "вушками". Чим менше здаватиметься стопа, тим важче на її контрасті виглядатимуть стегна. Кращий вибір — будь-яке взуття з добудованим обсягом, наприклад, босоніжки на масивній підошві або з широким підбором, широкими ремінцями.

Пропорційне взуття та верх

"Телеграф" писав раніше, як правильно вибрати взуття під довжину вбрання. Модницям дали кілька порад.