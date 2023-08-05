Какой цвет волос выбрать после 40, чтобы выглядеть моложе: топ-4 оттенка (фото)

Откройте для себя идеальные цвета, чтобы мгновенно омолодится.

Когда вам за 40, начинают проявляться первые признаки старения. Появляются первые морщинки, и очень важен выбранный вами цвет волос. Это может сделать ваши морщины еще более заметными или подчеркнуть признаки старения, но также может сделать вас моложе! И сегодня мы хотим рассказать, какие цвета волос отминусуют вам несколько лет.

Если вы хотите придать своему лицу мягкость, подчеркнуть свои черты и почувствовать, что потеряли несколько лет, смена цвета волос — хорошее решение, пишет santeplus. Откройте для себя 4 тона, которые сделают вас моложе, не требуя слишком много усилий.

Цвета волос, которые омолаживают

Карамель

Этот оттенок идеален для брюнеток, так как придает лицу теплоту и мягкость. Карамельный цвет придает здоровое сияние, и вы сразу же выглядите моложе. Кроме того, это не требует особого ухода, чтобы скрыть седые волосы.

Медовый блонд

С возрастом ваши волосы могут выглядеть тусклее. Блонд — очень часто рекомендуемая альтернатива, так как это цвет, который сразу же приносит свет и жизнь вашему лицу. Для придания теплых оттенков идеально подходит медовый блонд, и вы сразу же почувствуете себя моложе.

Мягкий черный

Если вы думаете, что темный цвет обязательно сделает вас старше, подумайте еще раз! Очевидно, что вам не следует выбирать слишком темный цвет, который может сделать черты вашего лица более жесткими, но мягкий черный цвет может придать сияние и свежесть.

Золотой шоколад

Этот цвет идеально подходит для немедленного омолаживающего эффекта. Шоколадные тона сразу мягче коричневых и подходят практически всем. Этот ледяной коричневый эффект мгновенно придает вашим волосам глянцевый и блестящий эффект и избавляет вас от постоянного ретуширования седых волос. Это идеальный тон, чтобы подчеркнуть цвет лица и глаза.

Раньше мы рассказывали, какие стрижки стали супер-трендами в сезоне 2023-24. Предлагаем вам сразу семь вариантов на разную длину волос: в этом списке каждая найдет себе что-то по вкусу.