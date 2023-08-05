Який колір волосся вибрати після 40, щоб мати молодший вигляд: топ-4 відтінки (фото)

Відкрийте для себе ідеальні кольори, щоб миттєво омолодитись.

Коли вам за 40, починають виявлятися перші ознаки старіння. З’являються перші зморшки і дуже важливий обраний вами колір волосся. Це може зробити ваші зморшки ще більш помітними або підкреслити ознаки старіння, але також може зробити вас молодшим! І сьогодні ми хочемо розповісти, які кольори волосся відмінусує вам кілька років.

Якщо ви хочете надати своєму обличчю м’якість, підкреслити свої риси і відчути, що втратили кілька років, зміна кольору волосся – гарне рішення, пише santeplus. Відкрийте для себе 4 тони, які зроблять вас молодшими, не вимагаючи занадто багато зусиль.

Кольори волосся, що омолоджують

Карамель

Цей відтінок ідеальний для брюнеток, тому що надає обличчю теплоти та м’якості. Карамельний колір надає здорове сяйво, і ви відразу виглядаєте молодше. Крім того, це не вимагає особливого догляду, щоб приховати сиве волосся.

Медовий блонд

З віком ваше волосся може виглядати тьмяніше. Блонд — дуже часто рекомендована альтернатива, тому що це колір, який відразу ж приносить світло та життя вашій особі. Для надання теплих відтінків ідеально підходить медовий блонд, і ви відразу відчуєте себе молодше.

М’який чорний

Якщо ви думаєте, що темний колір обов’язково зробить вас старшим, подумайте ще раз! Очевидно, що вам не слід вибирати занадто темний колір, який може зробити риси вашого обличчя жорсткішими, але м’який чорний колір може надати сяйва та свіжості.

Золотий шоколад

Цей колір ідеально підходить для негайного ефекту омолоджування. Шоколадні тони відразу м’якші за коричневі і підходять практично всім. Цей крижаний коричневий ефект миттєво надає вашому волоссю глянсовий і блискучий ефект і позбавляє вас постійного ретушування сивого волосся. Це ідеальний тон, щоб підкреслити колір обличчя та очі.

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