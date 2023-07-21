Має шикарний та стильний вигляд: найпопулярніші зачіски з чубчиками-шторками 2023 року (фото)

Така зачіска вигідно обрамляє обличчя

Бахрома — це писк моди в 2023 році, тож чому не додати її "альтернативу" і в стрижки. У ключових тенденціях зачісок 2023 року — стрижки з чубчиками-шторками. Це тип чубчика, який ви поділяєте посередині, з короткими пасмами, які красиво обрамляють обличчя.

Такі укладки не тільки мають шикарний та стильний вигляд, але й підкреслюють очі та вилиці. А також за таким чубчиком не потрібен особливий догляд, тому що навіть коли вона відросте, все одно зріз дуже добре обрамлятиме обличчя.

Стрижки з чубчиком-шторкою 2023 року: фото

Боб з чубчиком-шторкою - як бонус цей чубчик надає об’єм, що є відмінним компромісом для короткого волосся.

Чубчик-шторка з хвилястим ефектом – дуже свіжий та сучасний вигляд. Хвилястий ефект дуже освіжає, занурює нас у літню атмосферу та додає гарного блиску.

Стрижка піксі з чубчиком-шторкою. Стиль піксі – ідеальний варіант для свіжого, повсякденного та легкого образу, а чубчик-шторка надає сміливого та жіночного вигляду.

Каре з чубчиком-шторкою. Якщо ви хочете трохи "зламати" класичну стрижку, чубчик-шторка додасть гарного руху і привнесе зачісці нотку сучасності.

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