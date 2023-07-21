Смотрится шикарно и стильно: самые популярные прически с челками-шторками 2023 года (фото)
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Такая прическа выгодно обрамляет лицо
Бахрома — это писк моды в 2023 году, так почему не добавить ее "альтернативу" и в стрижки. Итого, в ключевых тенденциях причесок 2023 года — стрижки с челками-шторками. Это тип челки, которую вы разделяете посередине, с короткими прядями, которые красиво обрамляют лицо.
Такие укладки не только шикарно и стильно смотрятся, но и подчеркивает глаза и скулы. А также за такой челкой не нужен особый уход, потому что даже когда она отрастет, все равно срез будет очень хорошо обрамлять лицо.
Стрижки с челкой-шторкой 2023: фото
- Боб с челкой-шторкой — в качестве бонуса эта челка придает объем, что является отличным компромиссом для коротких волос.
- Челка-шторка с волнистым эффектом — очень свежий и современный вид. Волнистый эффект очень освежает, погружает нас в летнюю атмосферу и добавляет красивый блеск.
- Стрижка пикси с челкой-шторкой. Стиль пикси — идеальный вариант для свежего, повседневного и легкого образа, а челка-шторка придает смелый и женственный вид.
- Каре с челкой-шторкой. Если вы хотите немного "сломать" классическую стрижку, челка-шторка придаст красивое движение и привнесет прическе нотку современности.
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