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Забудьте про различные средства для укладки: крутые идеи коротких причесок на тонкие волосы (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Стрижки на тонкие волосы - фото Новость обновлена 10 июля 2023, 08:25
Стрижки на тонкие волосы - фото. Фото pexels.com

Стрижки выше плеч выглядят очень шикарно

Если у вас от природы прямые тонкие волосы, выбирайте короткие или средние многослойные прически. Это добавит объем и текстуру вашим тонким локонам. Более того, например, стрижка "боб" даже сделает ваше лицо стройнее.

Короткие прически, а особенно многослойные, подходят для тонких волос, ведь придают им объем. И в качестве приятного бонуса — они отлично подходят под любые формы лица.

"Телеграф" собрал небольшую подборку стильных и трендовых идей для коротких стрижек, которые придадут вашим тонким волосам лучшую форму. Стилисты советуют владелицам тонких волос обратить свое внимание на стрижки боб, вариаций которого достаточно много (многослойный, удлиненный, перевернутый и т.д.), пикси, шэг.

Стрижки на тонкие волосы

Стрижки на тонкие волосы
Стрижки на тонкие волосы
Стрижки на тонкие волосы
Стрижки на тонкие волосы
Стрижки на тонкие волосы
Стрижки на тонкие волосы
Стрижки на тонкие волосы
Стрижки на тонкие волосы
Стрижки на тонкие волосы
Стрижки на тонкие волосы

Также стилисты советуют никогда не наносить кондиционер на корни, если у вас тонкие волосы. Они имеют тенденцию быстро становиться жирными, а это только ускорит процесс. Помимо этого, не стоит наносить слишком много средств для укладки, ведь они утяжеляют волосы.

"Телеграф" писал ранее, какие прически и стрижки не подходят женщинам за 50 лет. Стилисты указали на ряд важных моментов.

Теги:
#Мода #Стиль #Прическа #Стрижка #Короткая стрижка