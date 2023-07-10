Забудьте про различные средства для укладки: крутые идеи коротких причесок на тонкие волосы (фото)

Стрижки выше плеч выглядят очень шикарно

Если у вас от природы прямые тонкие волосы, выбирайте короткие или средние многослойные прически. Это добавит объем и текстуру вашим тонким локонам. Более того, например, стрижка "боб" даже сделает ваше лицо стройнее.

Короткие прически, а особенно многослойные, подходят для тонких волос, ведь придают им объем. И в качестве приятного бонуса — они отлично подходят под любые формы лица.

"Телеграф" собрал небольшую подборку стильных и трендовых идей для коротких стрижек, которые придадут вашим тонким волосам лучшую форму. Стилисты советуют владелицам тонких волос обратить свое внимание на стрижки боб, вариаций которого достаточно много (многослойный, удлиненный, перевернутый и т.д.), пикси, шэг.

Стрижки на тонкие волосы

Также стилисты советуют никогда не наносить кондиционер на корни, если у вас тонкие волосы. Они имеют тенденцию быстро становиться жирными, а это только ускорит процесс. Помимо этого, не стоит наносить слишком много средств для укладки, ведь они утяжеляют волосы.

"Телеграф" писал ранее, какие прически и стрижки не подходят женщинам за 50 лет. Стилисты указали на ряд важных моментов.