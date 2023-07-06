Подойдут идеально: самые стильные короткие стрижки для женщин за 50 (фото)
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Эти прически подчеркнут красоту ваших волос.
А вы знали, что правильно подобранная стрижка может вас омолодить? Конечно все индивидуально, что в возрасте за 50, волосы могут потерять свой объем и упругость, поэтому стилисты рекомендуют женщинам обратить внимание на короткие стрижки.
После 50 лет выбор стрижки должен осуществляться в зависимости от объема волос, но самое главное — выбрать длину, которая подходит к лицу. Что же подходит к разным формам:
- Овальное лицо — длинные слои, волны до плеч, челка, многослойный боб, пикси.
- Квадратное лицо — волнистые лохматые волосы с тонкой челкой, мягкая боковая челка, длинные слои с мягкой челкой.
- Ромбовидное лицо — короткие волосы, чтобы подчеркнуть скулы, или длинные волосы со слоями, обрамляющими лицо, челка вокруг скул, чтобы подчеркнуть их форму.
- Продолговатое/прямоугольное лицо — многослойные, объемные стрижки, косая или заостренная челка, длинные прерывистые слои и волны.
- Круглое лицо — удлиненный боб, длинные прямые волосы, длинные объемные волны, лохматый боб, широкая челка с короткой стрижкой по бокам.
- Лицо в форме сердца — прямая челка с волнистыми слоями, боб до подбородка с челкой и мягкими волнами спереди.
Сегодня мы собрали подборку стильных вариантов коротких стрижек, которые способны омолодить женщин за 50.
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