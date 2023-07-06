Подойдут идеально: самые стильные короткие стрижки для женщин за 50 (фото)

Эти прически подчеркнут красоту ваших волос.

А вы знали, что правильно подобранная стрижка может вас омолодить? Конечно все индивидуально, что в возрасте за 50, волосы могут потерять свой объем и упругость, поэтому стилисты рекомендуют женщинам обратить внимание на короткие стрижки.

После 50 лет выбор стрижки должен осуществляться в зависимости от объема волос, но самое главное — выбрать длину, которая подходит к лицу. Что же подходит к разным формам:

Овальное лицо — длинные слои, волны до плеч, челка, многослойный боб, пикси.

— длинные слои, волны до плеч, челка, многослойный боб, пикси. Квадратное лицо — волнистые лохматые волосы с тонкой челкой, мягкая боковая челка, длинные слои с мягкой челкой.

Ромбовидное лицо — короткие волосы, чтобы подчеркнуть скулы, или длинные волосы со слоями, обрамляющими лицо, челка вокруг скул, чтобы подчеркнуть их форму.

— короткие волосы, чтобы подчеркнуть скулы, или длинные волосы со слоями, обрамляющими лицо, челка вокруг скул, чтобы подчеркнуть их форму. Продолговатое/прямоугольное лицо — многослойные, объемные стрижки, косая или заостренная челка, длинные прерывистые слои и волны.

— многослойные, объемные стрижки, косая или заостренная челка, длинные прерывистые слои и волны. Круглое лицо — удлиненный боб, длинные прямые волосы, длинные объемные волны, лохматый боб, широкая челка с короткой стрижкой по бокам.

— удлиненный боб, длинные прямые волосы, длинные объемные волны, лохматый боб, широкая челка с короткой стрижкой по бокам. Лицо в форме сердца — прямая челка с волнистыми слоями, боб до подбородка с челкой и мягкими волнами спереди.

Сегодня мы собрали подборку стильных вариантов коротких стрижек, которые способны омолодить женщин за 50.

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