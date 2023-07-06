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Подойдут идеально: самые стильные короткие стрижки для женщин за 50 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Прически для женщин за 50 - стильные идеи Новость обновлена 06 июля 2023, 08:12
Прически для женщин за 50 - стильные идеи. Фото santeplusmag.com

Эти прически подчеркнут красоту ваших волос.

А вы знали, что правильно подобранная стрижка может вас омолодить? Конечно все индивидуально, что в возрасте за 50, волосы могут потерять свой объем и упругость, поэтому стилисты рекомендуют женщинам обратить внимание на короткие стрижки.

После 50 лет выбор стрижки должен осуществляться в зависимости от объема волос, но самое главное — выбрать длину, которая подходит к лицу. Что же подходит к разным формам:

  • Овальное лицо — длинные слои, волны до плеч, челка, многослойный боб, пикси.
  • Квадратное лицо — волнистые лохматые волосы с тонкой челкой, мягкая боковая челка, длинные слои с мягкой челкой.
  • Ромбовидное лицо — короткие волосы, чтобы подчеркнуть скулы, или длинные волосы со слоями, обрамляющими лицо, челка вокруг скул, чтобы подчеркнуть их форму.
  • Продолговатое/прямоугольное лицо — многослойные, объемные стрижки, косая или заостренная челка, длинные прерывистые слои и волны.
  • Круглое лицо — удлиненный боб, длинные прямые волосы, длинные объемные волны, лохматый боб, широкая челка с короткой стрижкой по бокам.
  • Лицо в форме сердца — прямая челка с волнистыми слоями, боб до подбородка с челкой и мягкими волнами спереди.

Сегодня мы собрали подборку стильных вариантов коротких стрижек, которые способны омолодить женщин за 50.

Прически для женщин за 50: стильные идеи

Текстурированная пикси
пикси боб
пикси
пикси с боковой челкой
Короткая и объемная стрижка
Короткая многослойная стрижка
текстуированный боб с челкой
пикси
прическа для кудрявых волос
Каре с ровной челкой
Стрижка средней длины
Короткая стрижка

"Телеграф" писал ранее, какие прически и стрижки не подходят женщинам за 50 лет. Стилисты указали на ряд важных моментов.

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#Мода #Прическа #Стрижка