Підійдуть ідеально: найстильніші короткі зачіски для жінок за 50 (фото)

Ці зачіски підкреслять красу вашого волосся.

А ви знали, що правильно підібрана стрижка може вас омолодити? Звичайно все індивідуально, що у віці за 50, волосся може втратити свій об’єм та пружність, тому стилісти рекомендують жінкам звернути увагу на короткі стрижки.

Після 50 років вибір стрижки повинен здійснюватися в залежності від обсягу волосся, але найголовніше — вибрати довжину, яка підходить до обличчя. Що ж підходить до різних форм:

Овальне обличчя – довгі шари, хвилі до плечей, чубчик, багатошаровий боб, піксі.

– довгі шари, хвилі до плечей, чубчик, багатошаровий боб, піксі. Квадратне обличчя — хвилясте кудлате волосся з тонкою чубчиком, м’який чубчик на бік, довгі шари з м’яким чубчиком.

Ромбоподібне обличчя — коротке волосся, щоб підкреслити вилиці, або довге волосся з шарами, що обрамляють обличчя, чубчик навколо вилиць, щоб підкреслити їх форму.

— коротке волосся, щоб підкреслити вилиці, або довге волосся з шарами, що обрамляють обличчя, чубчик навколо вилиць, щоб підкреслити їх форму. Довгувате/прямокутне обличчя — багатошарові, об’ємні стрижки, коса або загострений чубчик, довгі переривчасті шари та хвилі.

— багатошарові, об’ємні стрижки, коса або загострений чубчик, довгі переривчасті шари та хвилі. Кругле обличчя — подовжений боб, довге пряме волосся, довгі об’ємні хвилі, кудлатий боб, широкий чубчик з короткою стрижкою з боків.

— подовжений боб, довге пряме волосся, довгі об’ємні хвилі, кудлатий боб, широкий чубчик з короткою стрижкою з боків. Обличчя у формі серця - прямий чубчик з хвилястими шарами, боб до підборіддя з чубчиком і м’якими хвилями спереду.

Сьогодні ми зібрали добірку стильних варіантів коротких стрижок, які здатні омолодити жінок за 50 років.

Зачіски для жінок за 50: стильні ідеї

"Телеграф" писав раніше, які зачіски та стрижки не підходять жінкам за 50 років. Стилісти вказали на низку важливих моментів.