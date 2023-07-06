Підійдуть ідеально: найстильніші короткі зачіски для жінок за 50 (фото)
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Ці зачіски підкреслять красу вашого волосся.
А ви знали, що правильно підібрана стрижка може вас омолодити? Звичайно все індивідуально, що у віці за 50, волосся може втратити свій об’єм та пружність, тому стилісти рекомендують жінкам звернути увагу на короткі стрижки.
Після 50 років вибір стрижки повинен здійснюватися в залежності від обсягу волосся, але найголовніше — вибрати довжину, яка підходить до обличчя. Що ж підходить до різних форм:
- Овальне обличчя – довгі шари, хвилі до плечей, чубчик, багатошаровий боб, піксі.
- Квадратне обличчя — хвилясте кудлате волосся з тонкою чубчиком, м’який чубчик на бік, довгі шари з м’яким чубчиком.
- Ромбоподібне обличчя — коротке волосся, щоб підкреслити вилиці, або довге волосся з шарами, що обрамляють обличчя, чубчик навколо вилиць, щоб підкреслити їх форму.
- Довгувате/прямокутне обличчя — багатошарові, об’ємні стрижки, коса або загострений чубчик, довгі переривчасті шари та хвилі.
- Кругле обличчя — подовжений боб, довге пряме волосся, довгі об’ємні хвилі, кудлатий боб, широкий чубчик з короткою стрижкою з боків.
- Обличчя у формі серця - прямий чубчик з хвилястими шарами, боб до підборіддя з чубчиком і м’якими хвилями спереду.
Сьогодні ми зібрали добірку стильних варіантів коротких стрижок, які здатні омолодити жінок за 50 років.
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