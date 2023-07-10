Забудьте про різні засоби для укладання: круті ідеї коротких зачісок на тонке волосся (фото)

Стрижки вище за плечі виглядають дуже шикарно

Якщо у вас від природи пряме тонке волосся, вибирайте короткі або середні багатошарові зачіски. Це додасть об’єм і текстуру вашим тонким кучерям. Щобільше, наприклад, стрижка "боб" навіть зробить ваше обличчя стрункішим.

Короткі зачіски, а особливо багатошарові, підходять для тонкого волосся, адже надають їм об’єму. І як приємний бонус — вони відмінно підходять під будь-які форми обличчя.

"Телеграф" зібрав невелику добірку стильних і трендових ідей для коротких стрижок, які нададуть вашому тонкому волоссю кращу форму. Стилісти радять власницям тонкого волосся звернути свою увагу на стрижки боб, варіацій якого досить багато (багатошаровий, подовжений, перевернутий і т.д.), піксі, крок.

Стрижки на тонке волосся

Також стилісти радять ніколи не наносити кондиціонер на коріння, якщо у вас тонке волосся. Вони мають тенденцію швидко ставати жирними, а це лише прискорить процес. Крім цього, не варто наносити занадто багато засобів для укладання, адже вони обтяжують волосся.

"Телеграф" писав раніше, які зачіски та стрижки не підходять жінкам за 50 років. Стилісти вказали на низку важливих моментів.