Пора готовиться к осени: самые "носибельные" тренды будущего холодного сезона (фото)

Пора отправляться на "осенний" шоппинг

На пороге осень, а вместе с ней и новый модный сезон со своими "правилами". Чтобы гардероб выглядел свежо и современно, не забывайте пополнять его новыми и стильными трендами.

Как отмечает стилист stylist.inna в своем модном блоге в Инстаграм, чтобы получить стильный гардероб, не нужно скупать все подряд. Выбирайте те вещи, которые наиболее подходят вашему настроению и стилю. Более того, если трендовая вещь удачно подобрана, то она может служить вам базой не один сезон.

А чтобы вы не терялись на шоппинге, модный эксперт выделила самые "носибельные" тренды осени 2023 года. Что в моде в новый холодный сезон — далее в материале.

Тренды осени 2023

Клатчи

Зауженные брюки

Галстуки

Платья из кожи/экокожи

Сапоги до колен на каблуке

В сеточку, цветные и ажурные колготки

Вещи с принтом "клетка"

Юбки до колен

Полуприталенное пальто

Чтобы ваш осенний образ был завершенным, подумайте не только об одежде, а и об аксессуарах. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие сумки выйдут в моду осенью и зимой этого года.