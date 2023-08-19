Пора готовиться к осени: самые "носибельные" тренды будущего холодного сезона (фото)
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Пора отправляться на "осенний" шоппинг
На пороге осень, а вместе с ней и новый модный сезон со своими "правилами". Чтобы гардероб выглядел свежо и современно, не забывайте пополнять его новыми и стильными трендами.
Как отмечает стилист stylist.inna в своем модном блоге в Инстаграм, чтобы получить стильный гардероб, не нужно скупать все подряд. Выбирайте те вещи, которые наиболее подходят вашему настроению и стилю. Более того, если трендовая вещь удачно подобрана, то она может служить вам базой не один сезон.
А чтобы вы не терялись на шоппинге, модный эксперт выделила самые "носибельные" тренды осени 2023 года. Что в моде в новый холодный сезон — далее в материале.
Тренды осени 2023
- Клатчи
- Зауженные брюки
- Галстуки
- Платья из кожи/экокожи
- Сапоги до колен на каблуке
- В сеточку, цветные и ажурные колготки
- Вещи с принтом "клетка"
- Юбки до колен
- Полуприталенное пальто
Чтобы ваш осенний образ был завершенным, подумайте не только об одежде, а и об аксессуарах. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие сумки выйдут в моду осенью и зимой этого года.