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Пора готовиться к осени: самые "носибельные" тренды будущего холодного сезона (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Тренды осени 2023 - фото Новость обновлена 19 августа 2023, 08:20
Тренды осени 2023 - фото. Фото Pexels

Пора отправляться на "осенний" шоппинг

На пороге осень, а вместе с ней и новый модный сезон со своими "правилами". Чтобы гардероб выглядел свежо и современно, не забывайте пополнять его новыми и стильными трендами.

Как отмечает стилист stylist.inna в своем модном блоге в Инстаграм, чтобы получить стильный гардероб, не нужно скупать все подряд. Выбирайте те вещи, которые наиболее подходят вашему настроению и стилю. Более того, если трендовая вещь удачно подобрана, то она может служить вам базой не один сезон.

А чтобы вы не терялись на шоппинге, модный эксперт выделила самые "носибельные" тренды осени 2023 года. Что в моде в новый холодный сезон — далее в материале.

Тренды осени 2023

  • Клатчи
Тренды осени 2023 - клатчи
  • Зауженные брюки
Тренды осени 2023 - Зауженные брюки
  • Галстуки
Тренды осени 2023 - галстуки
  • Платья из кожи/экокожи
Тренды осени 2023 - Платья из кожи/экокожи
  • Сапоги до колен на каблуке
Тренды осени 2023 - Сапоги до колен на каблуке
  • В сеточку, цветные и ажурные колготки
Тренды осени 2023 - В сеточку, цветные и ажурные колготки
  • Вещи с принтом "клетка"
Тренды осени 2023 - Вещи с принтом "клетка"
  • Юбки до колен
Тренды осени 2023 - Юбки до колен
  • Полуприталенное пальто
Тренды осени 2023 - Полуприталенное пальто

Чтобы ваш осенний образ был завершенным, подумайте не только об одежде, а и об аксессуарах. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие сумки выйдут в моду осенью и зимой этого года.

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#Мода #Стиль #Тренды