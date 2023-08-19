Пора готуватися до осені: найбільш "носибельні" тренди майбутнього холодного сезону (фото)

Настав час вирушати на "осінній" шопінг

На порозі осінь, а разом із нею і новий модний сезон зі своїми "правилами". Щоб гардероб виглядав свіжо та сучасно, не забувайте поповнювати його новими та стильними трендами.

Як зазначає стиліст stylist.inna у своєму модному блозі в Інстаграм, щоб отримати стильний гардероб, не потрібно скуповувати все поспіль. Вибирайте ті речі, які найбільше підходять вашому настрою та стилю. Щобільше, якщо трендова річ успішно підібрана, то вона може бути вам базою не один сезон.

А щоб ви не губилися на шопінгу, модний експерт виділила "носибельні" тренди осені 2023 року. Що в моді у новий холодний сезон – далі у матеріалі.

Тренди осені 2023

Клатчі

Завужені штани

Краватки

Сукні зі шкіри/екошкіри

Чоботи до колін на підборах

У сіточку, кольорові та ажурні колготки

Речі з принтом "в клітинку"

Спідниці до колін

Напівприталене пальто

Щоб ваш осінній образ був завершеним, подумайте не лише про одяг, а й про аксесуари. Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки вийдуть у моду восени та взимку цього року.