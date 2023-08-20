Что сделать, чтобы гель-лак держался дольше: 7 эффективных приемов

Рассказываем, как сохранить маникюр гель-лаком, чтобы блестел

Благодаря процессу отвердения гелевый маникюр может держаться от 10 дней до 3 недель. По истечении этого времени он становится менее красивым из-за отрастания натуральных ногтей. Но при правильном подходе ваш маникюр останется блестящим и будет сиять намного дольше.

Портал santeplus рассказывает, как сохранить гель-лак дольше. Для этого нужно придерживаться этих простых советов.

Как сохранить маникюр гель-лаком — рабочие способы

Вот 7 практических советов, как сделать гелевой маникюр устойчивым:

1. Избегайте горячей воды.

Не рекомендуется сильный нагрев, например, горячие ванны. В итоге вы получите отшелушенный лак. Поэтому лучше принимать короткий душ и избегать больших температур.

2. Избегайте дезинфицирующих средств для рук.

Дезинфицирующие средства подсушивают кожу, кутикулу и ногтевое ложе. Они также могут повредить или даже полностью снять верхний слоя вашего маникюра. Вот почему желательно отдавать предпочтение мылу.

3. Ежедневно увлажняйте.

Когда ногти сухие, они могут ломаться, и это вредит вашему маникюру. Поэтому желательно каждый день увлажнять ногти маслом для кутикулы.

4. Регулярно делайте коррекцию.

Коррекция состоит в заполнении гелем части, прилегающей к основанию ногтя. Там, где виден отросший естественный ноготь. Так ваш маникюр продержится долго и вам не придется каждый раз снимать гель и менять его.

5. Выбирайте прозрачные лаки.

Рекомендуются прозрачные лаки. Это обусловлено тем, что на светлых цветах не так заметны трещины, сколы и другие недостатки.

6. Чистите и ухаживайте за ногтями.

Делая гелевой маникюр, важно следить за чистотой и чистоплотностью ногтей. Грязь и застрявшие обломки непривлекательны. Кроме того, они вредны для здоровья ваших ногтей.

7. Как сохранить блеск гель-лака — регулярно наносите верхнее покрытие.

Верхнее покрытие — это последний слой. Прозрачный финишный лак, который наносится для защиты маникюра и предотвращения быстрой отслойки основного слоя. Каждые 2-3 дня наносите верхнее покрытие, чтобы маникюр оставался блестящим и в хорошем состоянии.

Ранее мы писали, как сделать дома гелевый маникюр — пошагово и подробно. Это хорошая идея, если у вас твердая рука и вы знакомы с правильной подготовкой ногтей и техникой нанесения на них лака.