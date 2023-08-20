Что сделать, чтобы гель-лак держался дольше: 7 эффективных приемов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Рассказываем, как сохранить маникюр гель-лаком, чтобы блестел
Благодаря процессу отвердения гелевый маникюр может держаться от 10 дней до 3 недель. По истечении этого времени он становится менее красивым из-за отрастания натуральных ногтей. Но при правильном подходе ваш маникюр останется блестящим и будет сиять намного дольше.
Портал santeplus рассказывает, как сохранить гель-лак дольше. Для этого нужно придерживаться этих простых советов.
Как сохранить маникюр гель-лаком — рабочие способы
Вот 7 практических советов, как сделать гелевой маникюр устойчивым:
1. Избегайте горячей воды.
Не рекомендуется сильный нагрев, например, горячие ванны. В итоге вы получите отшелушенный лак. Поэтому лучше принимать короткий душ и избегать больших температур.
2. Избегайте дезинфицирующих средств для рук.
Дезинфицирующие средства подсушивают кожу, кутикулу и ногтевое ложе. Они также могут повредить или даже полностью снять верхний слоя вашего маникюра. Вот почему желательно отдавать предпочтение мылу.
3. Ежедневно увлажняйте.
Когда ногти сухие, они могут ломаться, и это вредит вашему маникюру. Поэтому желательно каждый день увлажнять ногти маслом для кутикулы.
4. Регулярно делайте коррекцию.
Коррекция состоит в заполнении гелем части, прилегающей к основанию ногтя. Там, где виден отросший естественный ноготь. Так ваш маникюр продержится долго и вам не придется каждый раз снимать гель и менять его.
5. Выбирайте прозрачные лаки.
Рекомендуются прозрачные лаки. Это обусловлено тем, что на светлых цветах не так заметны трещины, сколы и другие недостатки.
6. Чистите и ухаживайте за ногтями.
Делая гелевой маникюр, важно следить за чистотой и чистоплотностью ногтей. Грязь и застрявшие обломки непривлекательны. Кроме того, они вредны для здоровья ваших ногтей.
7. Как сохранить блеск гель-лака — регулярно наносите верхнее покрытие.
Верхнее покрытие — это последний слой. Прозрачный финишный лак, который наносится для защиты маникюра и предотвращения быстрой отслойки основного слоя. Каждые 2-3 дня наносите верхнее покрытие, чтобы маникюр оставался блестящим и в хорошем состоянии.
Ранее мы писали, как сделать дома гелевый маникюр — пошагово и подробно. Это хорошая идея, если у вас твердая рука и вы знакомы с правильной подготовкой ногтей и техникой нанесения на них лака.