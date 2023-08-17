Что нужно для гелевого маникюра: стартовый набор

Маникюр гель-лаком с нужным оборудованием и некоторой сноровкой нетрудно сделать дома

Гелевый маникюр может позволить себе каждая женщина, будь-то с длинными, будь-то с короткими ногтями. Гель — это просто вещество, которое наносится на ногти. Какова бы ни была длина ваших ногтей, результат будет идеальным.

Портал santeplus поделился информацией, что нужно для маникюра гель-лаком в домашних условиях. Приобретя эти вещи, вы без труда сможете научиться делать это самостоятельно.

Что нужно для маникюра — полный список

УФ или LED лампа

Без лампы, излучающей ультрафиолет, вы не сможете закрепить гелевые ногти. Выбирайте светодиодную лампу, поскольку она излучает меньше УФ-лучей и быстрее высыхает гель.

Стеклянная пилочка для ногтей

Существует несколько видов пилочек для ногтей. Выбирайте стеклянные, поскольку они не изнашиваются и служат дольше. Это предметы для личного использования, поэтому не делитесь ими. Также не забудьте почистить их спустя некоторое время для должной гигиены.

Масло для кутикулы

Перед началом гелевого маникюра важно увлажнить ногти. Они часто высыхают и трескаются под действием солнца, мыла или хлора. Масло для кутикулы увлажняет ногти, делает их более гладкими и легкими для окрашивания.

Полировочная пилочка для ногтей

Поверхность ногтей не всегда гладкая, их необходимо сначала отшлифовать. В результате гель-лак лучше сцепится и дольше продержится.

Спирт

Чтобы гель-лак продержался долго, перед нанесением необходимо правильно подготовить ногти. Для этого нужно будет воспользоваться спиртом, чтобы удалить следы растительного масла на ногтях и дать лаку легче сцепиться.

Основное покрытие

Не путайте с верхним покрытием, базовое покрытие — это прозрачный лак, действующий как основа между поверхностью ногтя и гель-лаком. Этот базовый слой важен, поскольку он делает ваши натуральные ногти стойкими, чтобы они могли дольше выдерживать лак.

Верхнее покрытие

Верхнее покрытие — это последний слой прозрачного лака. Он обязательно наносится для защиты гель-лака от внешнего воздействия.

Гель-лак

В продаже есть великое множество разнообразных гелевых лаков. Вы можете выбрать любой — бренд, известный своей стойкой формулой, или лак, не содержащий агрессивных ингредиентов.

Ранее мы рассказывали о трендах маникюра 2023 года, которые непревзойденно смотрятся на ногтях. Вы обязательно захотите их повторить, когда увидите эти фото.