Что нужно для гелевого маникюра: стартовый набор
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Маникюр гель-лаком с нужным оборудованием и некоторой сноровкой нетрудно сделать дома
Гелевый маникюр может позволить себе каждая женщина, будь-то с длинными, будь-то с короткими ногтями. Гель — это просто вещество, которое наносится на ногти. Какова бы ни была длина ваших ногтей, результат будет идеальным.
Портал santeplus поделился информацией, что нужно для маникюра гель-лаком в домашних условиях. Приобретя эти вещи, вы без труда сможете научиться делать это самостоятельно.
Что нужно для маникюра — полный список
- УФ или LED лампа
Без лампы, излучающей ультрафиолет, вы не сможете закрепить гелевые ногти. Выбирайте светодиодную лампу, поскольку она излучает меньше УФ-лучей и быстрее высыхает гель.
- Стеклянная пилочка для ногтей
Существует несколько видов пилочек для ногтей. Выбирайте стеклянные, поскольку они не изнашиваются и служат дольше. Это предметы для личного использования, поэтому не делитесь ими. Также не забудьте почистить их спустя некоторое время для должной гигиены.
- Масло для кутикулы
Перед началом гелевого маникюра важно увлажнить ногти. Они часто высыхают и трескаются под действием солнца, мыла или хлора. Масло для кутикулы увлажняет ногти, делает их более гладкими и легкими для окрашивания.
- Полировочная пилочка для ногтей
Поверхность ногтей не всегда гладкая, их необходимо сначала отшлифовать. В результате гель-лак лучше сцепится и дольше продержится.
- Спирт
Чтобы гель-лак продержался долго, перед нанесением необходимо правильно подготовить ногти. Для этого нужно будет воспользоваться спиртом, чтобы удалить следы растительного масла на ногтях и дать лаку легче сцепиться.
- Основное покрытие
Не путайте с верхним покрытием, базовое покрытие — это прозрачный лак, действующий как основа между поверхностью ногтя и гель-лаком. Этот базовый слой важен, поскольку он делает ваши натуральные ногти стойкими, чтобы они могли дольше выдерживать лак.
- Верхнее покрытие
Верхнее покрытие — это последний слой прозрачного лака. Он обязательно наносится для защиты гель-лака от внешнего воздействия.
- Гель-лак
В продаже есть великое множество разнообразных гелевых лаков. Вы можете выбрать любой — бренд, известный своей стойкой формулой, или лак, не содержащий агрессивных ингредиентов.
Ранее мы рассказывали о трендах маникюра 2023 года, которые непревзойденно смотрятся на ногтях. Вы обязательно захотите их повторить, когда увидите эти фото.