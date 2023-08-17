Що потрібно для гелевого манікюру: стартовий набір

Манікюр гель-лаком з потрібним обладнанням і деякою вправністю неважко зробити вдома

Гелевий манікюр може дозволити собі кожна жінка, чи то з довгими, чи то з короткими нігтями. Гель — це просто речовина, яка наноситься на нігті. Якою б не була довжина ваших нігтів, результат буде ідеальним.

Портал santeplus поділився інформацією, що потрібно для манікюру гель-лаком в домашніх умовах. Придбавши ці речі, ви легко зможете навчитися робити це самостійно.

Що потрібно для манікюру – повний список

УФ або LED лампа

Без лампи, що випромінює ультрафіолет, ви не зможете закріпити гелеві нігті. Вибирайте світлодіодну лампу, оскільки вона випромінює менше УФ-променів і швидше висихає гель.

Скляна пилка для нігтів

Існує кілька видів пилок для нігтів. Вибирайте скляні, оскільки вони не зношуються та служать довше. Це предмети для особистого використання, тому не ділитеся ними. Також не забудьте почистити їх через деякий час для належної гігієни.

Олія для кутикули

Перед початком гелевого манікюру важливо зволожити нігті. Вони часто висихають і тріскаються під дією сонця, мила чи хлору. Масло для кутикули зволожує нігті, робить їх більш гладкими та легкими для фарбування.

Полірувальна пилка для нігтів

Поверхня нігтів не завжди гладка, їх потрібно спочатку відшліфувати. В результаті гель-лак краще зчепиться і довше протримається.

Спирт

Щоб гель-лак протримався довго, перед нанесенням необхідно правильно підготувати нігті. Для цього потрібно буде скористатися спиртом, щоб видалити сліди олії на нігтях і дати лаку легше зчепитися.

Основне покриття

Не плутайте з верхнім покриттям, базове покриття – це прозорий лак, що діє як основа між поверхнею нігтя та гель-лаком. Цей базовий шар є важливим, оскільки він робить ваші натуральні нігті стійкими, щоб вони могли довше витримувати лак.

Верхнє покриття

Верхнє покриття – це останній шар прозорого лаку. Він обов’язково наноситься для захисту гель-лаку від зовнішнього впливу.

Гель-лак

У продажу є безліч різноманітних гелевих лаків. Ви можете вибрати будь-який бренд, відомий своєю стійкою формулою, або лак, що не містить агресивних інгредієнтів.

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