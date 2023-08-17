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Готуємось до осені: топ-10 трендів манікюру, які ви відразу захочете повторити (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Манікюр — важлива частина осіннього образу Новина оновлена 17 серпня 2023, 15:45
Манікюр — важлива частина осіннього образу. Фото pexels.com

Незабаром настане вересень, тому час задуматися про сезонні нейл-тенденції

Літні тенденції манікюру з яскравими та соковитими кольорами відступають, даючи місце осіннім нейл-трендам, більш стриманим і витонченим. У моду входять теплі відтінки, особливо актуальна коричнева палітра.

Який манікюр зробити цієї осені? Допоможуть вам десять стильних нейл-ідей, які публікує "Телеграф". Ви точно знайдете свій дизайн хоч на короткі, хоч на довгі нігті.

Традиційно восени набуває нової хвилі популярності палітра коричневого, нейл-тенденції не стали винятком. Шоколадні, карамельні, бежеві, бурштинові, руді, теракотові, цегляні, кавові, мокко та інші відтінки прикрашають нігті модниць.

Ви можете покрити нігті одним лаком або "пограти" з кольорами. Блиск додасть манікюру яскравості. Крім того, кавово-шоколадні відтінки урізноманітнюють французький дизайн, який залишається актуальним поза часом. Малюнки-абстракції, серця, принт клітинка, хвилясті лінії, черепахове забарвлення або мармуровий манікюр: арсенал нейл-дизайнів, модних восени 2023 року, приємно вражає.

Ідеї манікюру на осінь

Черепаховий манікюр
Черепаховий принт
Осінній манікюр
Осінній манікюр
Осінній манікюр
Стильний дизайн
Осінній манікюр
Френч по-новому
Осінній манікюр
Незвичайний дизайн
Осінній манікюр
Яскравий нейл-арт
Осінній манікюр
З блиском
Блискучий манікюр
Мерехтіння не зашкодить
Осінній манікюр
Шоколадний відтінок
Осінній манікюр
Ефектний нейл-дизайн

Раніше "Телеграф" розповідав, який дизайн найкраще підходить коротким нігтям. А ще ми писали, як стильно прикрасити нігті зірками, адже цей тренд не йде з топу тенденцій нейл-арту.

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#Манікюр