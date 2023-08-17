Готуємось до осені: топ-10 трендів манікюру, які ви відразу захочете повторити (фото)

Незабаром настане вересень, тому час задуматися про сезонні нейл-тенденції

Літні тенденції манікюру з яскравими та соковитими кольорами відступають, даючи місце осіннім нейл-трендам, більш стриманим і витонченим. У моду входять теплі відтінки, особливо актуальна коричнева палітра.

Який манікюр зробити цієї осені? Допоможуть вам десять стильних нейл-ідей, які публікує "Телеграф". Ви точно знайдете свій дизайн хоч на короткі, хоч на довгі нігті.

Традиційно восени набуває нової хвилі популярності палітра коричневого, нейл-тенденції не стали винятком. Шоколадні, карамельні, бежеві, бурштинові, руді, теракотові, цегляні, кавові, мокко та інші відтінки прикрашають нігті модниць.

Ви можете покрити нігті одним лаком або "пограти" з кольорами. Блиск додасть манікюру яскравості. Крім того, кавово-шоколадні відтінки урізноманітнюють французький дизайн, який залишається актуальним поза часом. Малюнки-абстракції, серця, принт клітинка, хвилясті лінії, черепахове забарвлення або мармуровий манікюр: арсенал нейл-дизайнів, модних восени 2023 року, приємно вражає.

Ідеї манікюру на осінь

Черепаховий принт

Осінній манікюр

Стильний дизайн

Френч по-новому

Незвичайний дизайн

Яскравий нейл-арт

З блиском

Мерехтіння не зашкодить

Шоколадний відтінок

Ефектний нейл-дизайн

Раніше "Телеграф" розповідав, який дизайн найкраще підходить коротким нігтям. А ще ми писали, як стильно прикрасити нігті зірками, адже цей тренд не йде з топу тенденцій нейл-арту.