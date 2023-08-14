Нетиповий манікюр на короткі нігті, який прикрасить ваші ручки: найкращі ідеї дизайну (фото)

Короткі нігті не заважають робити руки гарними.

Довгі нігті з хитромудрим дизайном напевно сподобаються багатьом модницям, але, скажімо прямо, це далеко не найпрактичніша форма. Якщо ви не є прихильницею "нігтів у вигляді пазурів", пропонуємо до вашої уваги кілька нетипових дизайнів манікюру, які з гордістю прикрасять ваші короткі нігті.

Короткі нігті мають свої переваги: вони виглядають чистими та надають вам бездоганного вигляду щодня! І це ще не все: вони стійкі та прості в "обслуговуванні". І вибір дизайнів для маленьких нігтиків такий же великий, як і довгі.

Зазначимо, що якщо ви хочете, щоб ваші короткі нігті завжди виглядали чистими та охайними, бліді та тілесні тони – найкращі варіанти лаку для нігтів. Металеві нігті також є частиною великої тенденції, яка адаптується до всіх форм та розмірів нігтів. Однак це зовсім не означає, що потрібно відмовлятися від яскравих та барвистих кольорів та відтінків.

Манікюр на короткі нігті 2023 року: ідеї дизайну

Діагональний двоколірний манікюр на короткі нігті

Манікюр з квітами

Манікюр зі стікерами

Дизайни з милими малюнками

Тропічний дизайн

"Безсмертний" леопардовий дизайн

Металевий дизайн

Раніше "Телеграф" розповідав як освіжити стандартний френч за допомогою стильних нейл-технік. А ще ми ділилися ідеями манікюру в стилі Барбі, адже після виходу фільму про культову ляльку рожевий колір захопив тренди 2023 року.