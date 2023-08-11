Зіркове небо на нігтях: десять стильних ідей манікюру, який вам відразу захочеться повторити (фото)

Спробуйте нейл-дизайн із зірками та Місяцем цього сезону

У 2023 році актуальні різні відтінки лаків для нігтів, але іноді хочеться урізноманітнити однотонне покриття стильним дизайном. Зоряна тема – вічно модна серед нейл-трендів.

Зверніть увагу на десять красивих ідей манікюру із зірково-місячними малюнками та мерехтінням. Такий дизайн підійде хоч довгих, хоч до коротких нігтів будь-яких форм.

Декор у вигляді зірок доповнить манікюр стриманих відтінків, наприклад, бежевого або блідо-рожевого кольору, хоч і на чорній або темній основі такий декор виглядає виграшно. Завдяки блискучому покриттю ваші нігті будуть бездоганними. Із таким нейл-артом можна піти навіть на урочистий захід.

Якщо ви не проти додати фарб у свій манікюр, експериментуйте з лаками для нігтів. Колір вибирайте на власний смак. Щоб не зробити недолугий нейл-дизайн, спробуйте освіжити зірковою естетикою звичний французький манікюр.

Стильні ідеї манікюру із зірками

Раніше "Телеграф" розповідав, що металік – популярна нейл-тенденція, яка не зменшує обертів у 2023 році. Тому сміливо додавайте блиск на ваші нігті цього сезону. А ще варто спробувати останній писк нейл-арту – манікюр у стилі Барбі, натхненний однойменним фільмом.