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Зіркове небо на нігтях: десять стильних ідей манікюру, який вам відразу захочеться повторити (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Манікюр – важлива частина образу Новина оновлена 11 серпня 2023, 12:10
Манікюр – важлива частина образу. Фото Колаж "Телеграфу"

Спробуйте нейл-дизайн із зірками та Місяцем цього сезону

У 2023 році актуальні різні відтінки лаків для нігтів, але іноді хочеться урізноманітнити однотонне покриття стильним дизайном. Зоряна тема – вічно модна серед нейл-трендів.

Зверніть увагу на десять красивих ідей манікюру із зірково-місячними малюнками та мерехтінням. Такий дизайн підійде хоч довгих, хоч до коротких нігтів будь-яких форм.

Декор у вигляді зірок доповнить манікюр стриманих відтінків, наприклад, бежевого або блідо-рожевого кольору, хоч і на чорній або темній основі такий декор виглядає виграшно. Завдяки блискучому покриттю ваші нігті будуть бездоганними. Із таким нейл-артом можна піти навіть на урочистий захід.

Якщо ви не проти додати фарб у свій манікюр, експериментуйте з лаками для нігтів. Колір вибирайте на власний смак. Щоб не зробити недолугий нейл-дизайн, спробуйте освіжити зірковою естетикою звичний французький манікюр.

Стильні ідеї манікюру із зірками

Манікюр із зірками
Манікюр із зірками
Манікюр із зірками
Манікюр із зірками
Манікюр із зірками
Манікюр із зірками
Манікюр із зірками
Манікюр із зірками
Манікюр із зірками
Манікюр із зірками

Раніше "Телеграф" розповідав, що металік – популярна нейл-тенденція, яка не зменшує обертів у 2023 році. Тому сміливо додавайте блиск на ваші нігті цього сезону. А ще варто спробувати останній писк нейл-арту – манікюр у стилі Барбі, натхненний однойменним фільмом.

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#Манікюр