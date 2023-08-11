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Звездное небо на ногтях: десять стильных идей маникюра, который вам тут же захочется повторить (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Маникюр – важная часть образа Новость обновлена 11 августа 2023, 12:10
Маникюр – важная часть образа. Фото Коллаж "Телеграфа"

Попробуйте нейл-дизайн со звездами и Луной в этом сезоне

В 2023 году актуальны разные оттенки лаков для ногтей, но иногда хочется разнообразить однотонное покрытие стильным дизайном. Звездная тема – вечно модная среди нейл-трендов.

Обратите внимание на десять красивых идей маникюра со звездо-лунными рисунками и мерцанием. Такой дизайн подойдет хоть длинных, хоть к коротким ногтям любых форм.

Декор в виде звезд дополнит маникюр сдержанных оттенков, к примеру, бежевого или бледно-розового цвета, хотя и на черной или темной основе такой декор выглядит выигрышно. Благодаря блестящему покрытию ваши ногти будут безупречны. С таким нейл-артом можно пойти даже на торжественное мероприятие.

Если вы не против добавить красок в свой маникюр, то экспериментируйте с лаками для ногтей. Цвет выбирайте на свой вкус. Чтобы не сделать безвкусный нейл-дизайн, попробуйте освежит звездной эстетикой привычный французский маникюр.

Стильные идеи маникюра со звездами

Маникюр со звездами
Маникюр со звездами
Маникюр со звездами
Маникюр со звездами
Маникюр со звездами
Маникюр со звездами
Маникюр со звездами
Маникюр со звездами
Маникюр со звездами
Маникюр со звездами

Ранее "Телеграф" рассказывал, что металлик – популярная нейл-тенденция, которая не сбавляет оборотов в 2023 году. Поэтому смело добавляйте блеск на ваши ногти в этом сезоне. А еще стоит попробовать последний писк нейл-арта – маникюр в стиле Барби, вдохновленный одноименным фильмом.

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#Маникюр