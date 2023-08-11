Звездное небо на ногтях: десять стильных идей маникюра, который вам тут же захочется повторить (фото)

Попробуйте нейл-дизайн со звездами и Луной в этом сезоне

В 2023 году актуальны разные оттенки лаков для ногтей, но иногда хочется разнообразить однотонное покрытие стильным дизайном. Звездная тема – вечно модная среди нейл-трендов.

Обратите внимание на десять красивых идей маникюра со звездо-лунными рисунками и мерцанием. Такой дизайн подойдет хоть длинных, хоть к коротким ногтям любых форм.

Декор в виде звезд дополнит маникюр сдержанных оттенков, к примеру, бежевого или бледно-розового цвета, хотя и на черной или темной основе такой декор выглядит выигрышно. Благодаря блестящему покрытию ваши ногти будут безупречны. С таким нейл-артом можно пойти даже на торжественное мероприятие.

Если вы не против добавить красок в свой маникюр, то экспериментируйте с лаками для ногтей. Цвет выбирайте на свой вкус. Чтобы не сделать безвкусный нейл-дизайн, попробуйте освежит звездной эстетикой привычный французский маникюр.

Стильные идеи маникюра со звездами

Ранее "Телеграф" рассказывал, что металлик – популярная нейл-тенденция, которая не сбавляет оборотов в 2023 году. Поэтому смело добавляйте блеск на ваши ногти в этом сезоне. А еще стоит попробовать последний писк нейл-арта – маникюр в стиле Барби, вдохновленный одноименным фильмом.