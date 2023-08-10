Металлика и блеска много не бывает: десять стильных идей маникюра, с которым вы затмите всех (фото)

Мерцающие ногти остаются актуальными круглый год

Металлик ворвался в тренды и который сезон кряду не теряет популярности. Блеск и мерцание украшают ногти модниц по всему миру, делая их образы модными и стильными.

"Телеграф" публикует красивые идеи маникюра с металликом и блеском. Такой дизайн оказался в топе последних нейл-трендов и украсит ногти любых форм и длин.

Если вам надоело однотонное покрытие ногтей, неважно, матовое или глянцевое, обратите внимание на буквально блестящие дизайны. Металлик уже давно вышел из разряда новогодних нейл-трендов, а остается популярным круглый год.

Вы можете нанести мерцающий лак на все ногти или же с помощью блеска расставить акценты. Сочетание металлического и цветного покрытий сделают маникюр эффектным и контрастным. Сияние, как вариант, может разнообразить традиционный французский маникюр.

Серебро, золото или медь – выбор оттенка за вами. Современные тенденции нейл-арта не ограничивают девушек, поэтому смело примеряйте яркие дизайны маникюра к своим образам.

Идеи маникюра 2023

Нежный блеск

Стильные завитки

Эффектное сочетание

Трендовый дизайн

Френч по-новому

Необычный мраморный нейл-арт

Красивый микс лаков

Яркий нейл-дизайн

Необычный маникюр

Стальной оттенок

Ранее "Телеграф" рассказывал, как освежить стандартный френч с помощью стильных нейл-техник. А еще мы делились идеями маникюра в стиле Барби, ведь после выхода фильма о культовой кукле розовый цвет захватил тренды 2023 года.