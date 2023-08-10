Металіка та блиску багато не буває: десять стильних ідей манікюру, з яким ви затьмарите всіх (фото)
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Мерехтливі нігті залишаються актуальними цілий рік
Металик увірвався в тренди та який сезон поспіль не втрачає популярності. Блиск і мерехтіння прикрашають нігті модниць по всьому світу, роблячи їхні образи модними й стильними.
"Телеграф" публікує красиві ідеї манікюру з металіком і блиском. Такий дизайн опинився в топі останніх нейл-трендів та прикрасить нігті будь-яких форм і довжин.
Якщо вам набридло однотонне покриття нігтів, неважливо, матове або глянсове, зверніть увагу на буквально блискучі дизайни. Металік вже давно вийшов із розряду новорічних нейл-трендів, а залишається популярним цілий рік.
Ви можете нанести мерехтливий лак на всі нігті або за допомогою блиску розставити акценти. Поєднання металевого та кольорового покриттів зроблять манікюр ефектним і контрастним. Сяйво, як варіант, може урізноманітнити традиційний французький манікюр.
Срібло, золото чи мідь – вибір відтінку за вами. Сучасні тенденції нейл-арту не обмежують дівчат, тому сміливо приміряйте яскраві манікюрові дизайни до своїх образів.
Ідеї манікюру 2023
Раніше "Телеграф" розповідав як освіжити стандартний френч за допомогою стильних нейл-технік. А ще ми ділилися ідеями манікюру у стилі Барбі, адже після виходу фільму про культову ляльку рожевий колір захопив тренди 2023 року.