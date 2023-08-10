Металіка та блиску багато не буває: десять стильних ідей манікюру, з яким ви затьмарите всіх (фото)

Мерехтливі нігті залишаються актуальними цілий рік

Металик увірвався в тренди та який сезон поспіль не втрачає популярності. Блиск і мерехтіння прикрашають нігті модниць по всьому світу, роблячи їхні образи модними й стильними.

"Телеграф" публікує красиві ідеї манікюру з металіком і блиском. Такий дизайн опинився в топі останніх нейл-трендів та прикрасить нігті будь-яких форм і довжин.

Якщо вам набридло однотонне покриття нігтів, неважливо, матове або глянсове, зверніть увагу на буквально блискучі дизайни. Металік вже давно вийшов із розряду новорічних нейл-трендів, а залишається популярним цілий рік.

Ви можете нанести мерехтливий лак на всі нігті або за допомогою блиску розставити акценти. Поєднання металевого та кольорового покриттів зроблять манікюр ефектним і контрастним. Сяйво, як варіант, може урізноманітнити традиційний французький манікюр.

Срібло, золото чи мідь – вибір відтінку за вами. Сучасні тенденції нейл-арту не обмежують дівчат, тому сміливо приміряйте яскраві манікюрові дизайни до своїх образів.

Ідеї манікюру 2023

Ніжний блиск

Стильні завитки

Ефектне поєднання

Трендовий дизайн

Френч по-новому

Незвичайний мармуровий нейл-арт

Гарний мікс лаків

Яскравий нейл-дизайн

Незвичайний манікюр

Сталевий відтінок

Раніше "Телеграф" розповідав як освіжити стандартний френч за допомогою стильних нейл-технік. А ще ми ділилися ідеями манікюру у стилі Барбі, адже після виходу фільму про культову ляльку рожевий колір захопив тренди 2023 року.