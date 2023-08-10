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Металіка та блиску багато не буває: десять стильних ідей манікюру, з яким ви затьмарите всіх (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Манікюр – яскрава частина образу Новина оновлена 10 серпня 2023, 13:29
Манікюр – яскрава частина образу. Фото Pexels

Мерехтливі нігті залишаються актуальними цілий рік

Металик увірвався в тренди та який сезон поспіль не втрачає популярності. Блиск і мерехтіння прикрашають нігті модниць по всьому світу, роблячи їхні образи модними й стильними.

"Телеграф" публікує красиві ідеї манікюру з металіком і блиском. Такий дизайн опинився в топі останніх нейл-трендів та прикрасить нігті будь-яких форм і довжин.

Якщо вам набридло однотонне покриття нігтів, неважливо, матове або глянсове, зверніть увагу на буквально блискучі дизайни. Металік вже давно вийшов із розряду новорічних нейл-трендів, а залишається популярним цілий рік.

Ви можете нанести мерехтливий лак на всі нігті або за допомогою блиску розставити акценти. Поєднання металевого та кольорового покриттів зроблять манікюр ефектним і контрастним. Сяйво, як варіант, може урізноманітнити традиційний французький манікюр.

Срібло, золото чи мідь – вибір відтінку за вами. Сучасні тенденції нейл-арту не обмежують дівчат, тому сміливо приміряйте яскраві манікюрові дизайни до своїх образів.

Ідеї манікюру 2023

Блискучий манікюр
Ніжний блиск
Блискучий манікюр
Стильні завитки
Блискучий манікюр
Ефектне поєднання
Металік манікюр
Трендовий дизайн
Металік манікюр
Френч по-новому
Мармуровий манікюр
Незвичайний мармуровий нейл-арт
Різнокольоровий манікюр
Гарний мікс лаків
Блискучий манікюр
Яскравий нейл-дизайн
Манікюр із фольгою
Незвичайний манікюр
Блискучий манікюр
Сталевий відтінок

Раніше "Телеграф" розповідав як освіжити стандартний френч за допомогою стильних нейл-технік. А ще ми ділилися ідеями манікюру у стилі Барбі, адже після виходу фільму про культову ляльку рожевий колір захопив тренди 2023 року.

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#Манікюр