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Нетипичный маникюр на короткие ногти, который украсит ваши ручки: лучшие идеи дизайна (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Ваши короткие ногти всегда будут выглядеть опрятными
Ваши короткие ногти всегда будут выглядеть опрятными. Фото santeplusmag.com

Короткие ногти не мешают делать руки красивыми.

Длинные ногти с замысловатым дизайном наверняка понравятся многим модницам, но, скажем прямо, это далеко не самая практичная форма. Если вы не являетесь поклонницей "ногтей в виде когтей", предлагаем вашему вниманию несколько нетипичных дизайнов маникюра, которые с гордостью украсят ваши короткие ногти.

Короткие ногти имеют свои преимущества: они выглядят чистыми и придают вам безупречный вид каждый день! И это еще не все: они устойчивы и просты в "обслуживании". И выбор дизайнов для маленьких ноготков такой же большой, как и на длинные.

Отметим, что если вы хотите, чтобы ваши короткие ногти всегда выглядели чистыми и опрятными, бледные и телесные тона — лучшие варианты лака для ногтей. Металлические ногти также являются частью большой тенденции, которая адаптируется ко всем формам и размерам ногтей. Однако это совсем не значит, что нужно отказываться от ярких и красочных цветов и оттенков.

Маникюр на короткие ногти 2023: идеи дизайна

  • Диагональный двухцветный маникюр на короткие ногти
Маникюр на короткие ногти 2023
  • Маникюр с цветами
Маникюр на короткие ногти 2023
Маникюр на короткие ногти 2023
  • Маникюр со стикерами
Маникюр на короткие ногти 2023
Маникюр на короткие ногти 2023
  • Дизайны с милыми рисунками
Маникюр на короткие ногти 2023
Маникюр на короткие ногти 2023
Маникюр на короткие ногти 2023
  • Тропический дизайн
Маникюр на короткие ногти 2023
  • "Бессмертный" леопардовый дизайн
Маникюр на короткие ногти 2023
  • Металлический дизайн
Маникюр на короткие ногти 2023
Маникюр на короткие ногти 2023

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#Мода #Маникюр #Стиль