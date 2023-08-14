Нетипичный маникюр на короткие ногти, который украсит ваши ручки: лучшие идеи дизайна (фото)
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Короткие ногти не мешают делать руки красивыми.
Длинные ногти с замысловатым дизайном наверняка понравятся многим модницам, но, скажем прямо, это далеко не самая практичная форма. Если вы не являетесь поклонницей "ногтей в виде когтей", предлагаем вашему вниманию несколько нетипичных дизайнов маникюра, которые с гордостью украсят ваши короткие ногти.
Короткие ногти имеют свои преимущества: они выглядят чистыми и придают вам безупречный вид каждый день! И это еще не все: они устойчивы и просты в "обслуживании". И выбор дизайнов для маленьких ноготков такой же большой, как и на длинные.
Отметим, что если вы хотите, чтобы ваши короткие ногти всегда выглядели чистыми и опрятными, бледные и телесные тона — лучшие варианты лака для ногтей. Металлические ногти также являются частью большой тенденции, которая адаптируется ко всем формам и размерам ногтей. Однако это совсем не значит, что нужно отказываться от ярких и красочных цветов и оттенков.
Маникюр на короткие ногти 2023: идеи дизайна
- Диагональный двухцветный маникюр на короткие ногти
- Маникюр с цветами
- Маникюр со стикерами
- Дизайны с милыми рисунками
- Тропический дизайн
- "Бессмертный" леопардовый дизайн
- Металлический дизайн
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