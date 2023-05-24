Маникюр на миндалевидные ногти: яркие идеи, которые стоит попробовать в 2023 году (фото)

Миндалевидная форма — очень хорошая основа для нейл-арта

Любите длинные и аккуратные ногти, но не знаете какой дизайн выбрать? Эта "проблема" известна каждой девушке, особенно за день до похода к нейл-мастеру. Чтобы немного облегчить "муки выбора" мы и рассказываем о самых актуальных м стильных трендах маникюра на 2023 год.

И сегодня мы хотим поделиться с вами советами по созданию успешного дизайна миндалевидных ногтей, который придаст вашим рукам шикарный и элегантный вид. Дайте волю своему воображению и не бойтесь экспериментировать.

Миндалевидная форма ногтей тонкая по бокам и широкая у основания, напоминающая, как следует из названия, форму миндаля с более заостренным кончиком. Отметим, что форма миндаля очень похожа ногти овальной формы, однако все же есть несколько отличий, особенно в кончике овала. Имейте в виду, что ногти миндалевидной или овальной формы подходят только для длинных ногтей.

Маникюр на миндалевидные ногти: тренды 2023 года

Французский маникюр с ярким акцентом

Цветочные узоры

Дизайн со стразами на одном или двух ногтях

Геометрия на ногтях

Ногти с фруктами

Ногти с анималистичным дизайном

Дизайны с блестками

Ранее "Телеграф" сообщал, какие цвета лаков для ногтей в моде летом 2023 года. Актуальны яркие оттенки на любой вкус. А еще мы рассказывали о главных трендах свадебного маникюра, ведь в этот день образ невесты должен быть безукоризненным.