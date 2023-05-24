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Маникюр на миндалевидные ногти: яркие идеи, которые стоит попробовать в 2023 году (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Вариантов дизайнов очень много Новость обновлена 24 мая 2023, 13:11
Вариантов дизайнов очень много. Фото santeplusmag.com

Миндалевидная форма — очень хорошая основа для нейл-арта

Любите длинные и аккуратные ногти, но не знаете какой дизайн выбрать? Эта "проблема" известна каждой девушке, особенно за день до похода к нейл-мастеру. Чтобы немного облегчить "муки выбора" мы и рассказываем о самых актуальных м стильных трендах маникюра на 2023 год.

И сегодня мы хотим поделиться с вами советами по созданию успешного дизайна миндалевидных ногтей, который придаст вашим рукам шикарный и элегантный вид. Дайте волю своему воображению и не бойтесь экспериментировать.

Миндалевидная форма ногтей тонкая по бокам и широкая у основания, напоминающая, как следует из названия, форму миндаля с более заостренным кончиком. Отметим, что форма миндаля очень похожа ногти овальной формы, однако все же есть несколько отличий, особенно в кончике овала. Имейте в виду, что ногти миндалевидной или овальной формы подходят только для длинных ногтей.

Маникюр на миндалевидные ногти: тренды 2023 года

  • Французский маникюр с ярким акцентом
Французский маникюр с ярким акцентом
Французский маникюр с ярким акцентом
  • Цветочные узоры
Цветочные узоры
Цветочные узоры
  • Дизайн со стразами на одном или двух ногтях
Дизайн со стразами на одном или двух ногтях
  • Геометрия на ногтях
Геометрия на ногтях
Геометрия на ногтях
  • Ногти с фруктами
Ногти с фруктами
  • Ногти с анималистичным дизайном
Ногти с анималистичным дизайном
Ногти с анималистичным дизайном
  • Дизайны с блестками
Дизайны с блестками
Дизайны с блестками
Дизайны с блестками

Ранее "Телеграф" сообщал, какие цвета лаков для ногтей в моде летом 2023 года. Актуальны яркие оттенки на любой вкус. А еще мы рассказывали о главных трендах свадебного маникюра, ведь в этот день образ невесты должен быть безукоризненным.

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#Мода #Маникюр #Тренды