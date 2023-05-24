Рус

Манікюр на мигдалеподібні нігті: яскраві ідеї, які варто спробувати у 2023 році (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Варіантів дизайну дуже багато Новина оновлена 24 травня 2023, 13:11
Варіантів дизайну дуже багато. Фото santeplusmag.com

Мигдалеподібна форма — дуже хороша основа для нейл-арту

Любите довгі та акуратні нігті, але не знаєте який дизайн вибрати? Ця "проблема" відома кожній дівчині, особливо за день до походу до нейл-майстра. Щоб трохи полегшити "муки вибору" ми і розповідаємо про найактуальніші стильні тренди манікюру на 2023 рік.

І сьогодні ми хочемо поділитися з вами порадами щодо створення успішного дизайну мигдалеподібних нігтів, який надасть вашим рукам шикарного та елегантного вигляду. Дайте волю своїй уяві і не бійтеся експериментувати.

Мигдалеподібна форма нігтів тонка з боків і широка біля основи, що нагадує, як випливає з назви, форму мигдалю з більш загостреним кінчиком. Зазначимо, що форма мигдалю дуже схожа на нігті овальної форми, проте є кілька відмінностей, особливо в кінчику овалу. Майте на увазі, що нігті мигдалеподібної або овальної форми підходять лише для довгих нігтів.

Манікюр на мигдалеподібні нігті: тренди 2023 року

  • Французький манікюр із яскравим акцентом
Французький манікюр із яскравим акцентом
Французький манікюр із яскравим акцентом
  • Квіткові візерунки
Квіткові візерунки
Квіткові візерунки
  • Дизайн зі стразами на одному або двох нігтях
Дизайн зі стразами на одному або двох нігтях
  • Геометрія на нігтях
Геометрія на нігтях
Геометрія на нігтях
  • Нігті із фруктами
Нігті із фруктами
  • Нігті з анімалістичним дизайном
Нігті з анімалістичним дизайном
Нігті з анімалістичним дизайном
  • Дизайни з блискітками
Дизайни з блискітками
Дизайни з блискітками
Дизайни з блискітками

Раніше "Телеграф" повідомляв, які кольори лаків для нігтів модні влітку 2023 року. Актуальні яскраві відтінки на будь-який смак. А ще ми розповідали про головні тренди весільного манікюру, адже цього дня образ нареченої має бути бездоганним.

Теги:
#Мода #Манікюр #Тренди