Манікюр для справжніх українок: барвисті ідеї дизайну нігтів із вишивкою (фото)

Вишивка на нігтях – новий тренд у нейл-арті.

Щороку, третього четверга травня, в Україні відзначається дуже значуще для українців свято — День вишиванки. 2023 року дата припала на 18 травня. Цього дня вся Україна вшановує "свій національний та генетичний код" — вишивку, яка традиційно прикрашала та прикрашає наш національний одяг. А чому б не перенести ці розкішні орнаменти на нігті?

Основна кольорова гама у класичній українській вишиванці – це чорні та червоні нитки на білому тлі. Однак за бажання їх можна розбавити й іншими яскравими відтінками. Наприклад, можна зробити манікюр у синьо-жовтих тонах. Також такі дизайни можна розбавити квітами – символами України: маками, соняшниками, волошки.

"Телеграф" зібрав для своїх читачок найяскравіші, яскравіші та стильні ідеї дизайну нігтів з українським національним орнаментом.

Манікюр з вишивкою 2023: стильні ідеї

Раніше "Телеграф" розповідав про найвідоміші образи президента України Володимира Зеленського у вишиванках. Особливі вишиті сорочки носять також перша леді Олена Зеленська та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.