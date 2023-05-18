Маникюр для настоящих украинок: красочные идеи дизайна ногтей с вышивкой (фото)

Вышивка на ногтях — новый тренд в нейл-арте.

Каждый год, в третий четверг мая, в Украине отмечается очень значимый для украинцев праздник — День вышиванки. В 2023 году дата припала на 18 мая. В этот день вся Украина чтит "свой национальный и генетический код" — вышивку, которая традиционно украшала и украшает нашу национальную одежду. А почему бы не перенести эти шикарные орнаменты на ногти?

Основная цветовая гамма в классической украинской вышиванке – это черные и красные нити на белом фоне. Однако при желании их можно разбавить и другими яркими оттенками. К примеру, можно сделать маникюр в сине-желтых тонах. Также такие дизайны можно разбавить цветами — символами Украины: маками, подсолнухами, васильками.

"Телеграф" собрал для своих читательниц самые яркие, красочные и стильные идеи дизайна ногтей с украинским национальным орнаментом.

Маникюр с вышивкой 2023: стильные идеи

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых известных образах президента Украины Владимира Зеленского в вышиванках. Особенные вышитые сорочки носят также первая леди Елена Зеленская и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.