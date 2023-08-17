Готовимся к осени: топ-10 трендов маникюра, которые вы тут же захотите повторить (фото)

Совсем скоро наступит сентябрь, поэтому пора задуматься о сезонных нейл-тенденциях

Летние тенденции маникюра с яркими и сочными цветами отступают, давая место осенним нейл-трендам, более сдержанным и утонченным. В моду входят теплые оттенки, особенно актуальна палитра коричневого.

Какой маникюр сделать этой осенью? Вам помогут десять стильных нейл-идей, которые публикует "Телеграф". Вы точно найдете свой дизайн хоть на короткие, хоть на длинные ногти.

Традиционно осенью получает новую волну популярности палитра коричневого, нейл-тенденции не стали исключением. Шоколадные, карамельные, бежевые, янтарные, рыжие, терракотовые, кирпичные, кофейные, мокко и другие оттенки украшают ногти модниц.

Вы можете покрыть ногти одним лаком или же "поиграть" с цветами. Блеск добавит маникюру яркости. Кроме того, кофейно-шоколадные оттенки разнообразят французский дизайн, который остается актуальным вне времени. Рисунки-абстракции, сердца, принт клетка, волнистые линии, черепаховая расцветка или мраморный маникюр: арсенал нейл-дизайнов, модных осенью 2023, приятно впечатляет.

Идеи маникюра на осень

Черепаховый принт

Осенний маникюр

Стильный дизайн

Френч по-новому

Необычный дизайн

Яркий нейл-арт

С блеском

Мерцание не повредит

Шоколадый оттенок

Эффектный нейл-дизайн

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой дизайн лучше всего подходит коротким ногтям. А еще мы писали, как стильно украсить ногти звездами, ведь этот тренд не уходит из топа тенденций нейл-арта.