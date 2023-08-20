Що зробити, щоб гель-лак тримався довше: 7 ефективних прийомів

Розповідаємо, як зберегти манікюр гель-лаком, щоб блищав

Завдяки процесу затвердіння гель-манікюр може триматися від 10 днів до 3 тижнів. Після цього часу він стає менш красивим через відростання натуральних нігтів. Але при правильному підході ваш манікюр залишиться блискучим і сяятиме набагато довше.

Портал santeplus розповідає, як зберегти гель-лак довше. Для цього потрібно дотримуватись цих простих порад.

Як зберегти манікюр гель-лаком – робочі способи

Ось 7 практичних порад, як зробити гелевий манікюр стійким:

1. Уникайте гарячої води.

Не рекомендується сильне нагрівання, наприклад, гарячі ванни. У результаті ви отримаєте лущення лаку. Тому краще приймати короткий душ і уникати високих температур.

2. Уникайте засобів для дезінфекції.

Засоби, що дезінфікують, підсушують шкіру, кутикулу та нігтьове ложе. Вони також можуть пошкодити або навіть повністю зняти верхній шар вашого манікюру. Ось чому бажано віддавати перевагу милу.

3. Щодня зволожуйте.

Коли нігті сухі, вони можуть ламатися і це шкодить вашому манікюру. Тому бажано щодня зволожувати нігті олією для кутикули.

4. Регулярно робіть корекцію.

Корекція полягає у заповненні гелем частини, що прилягає до основи нігтя. Там, де видно відрослий природний ніготь. Так ваш манікюр протримається довго і вам не доведеться щоразу знімати гель і міняти його.

5. Вибирайте прозорі лаки.

Рекомендуються прозорі лаки. Це зумовлено тим, що на світлих кольорах не такі помітні тріщини, сколи та інші недоліки.

6. Очищайте та доглядайте нігті.

Роблячи гелевий манікюр, важливо стежити за чистотою та охайністю нігтів. Бруд та застрягли уламки непривабливі. Крім того, вони шкідливі для здоров’я ваших нігтів.

7. Як зберегти блиск гель-лаку – регулярно наносьте верхнє покриття.

Верхнє покриття – це останній шар. Прозорий фінішний лак, який наноситься для захисту манікюру та запобігання швидкому відшаруванню основного шару. Кожні 2-3 дні наносьте верхнє покриття, щоб манікюр залишався блискучим та в хорошому стані.

Раніше ми писали, як зробити вдома гелевий манікюр – покроково та докладно. Це хороша ідея, якщо у вас тверда рука і ви знайомі з правильною підготовкою нігтів та технікою нанесення на них лаку.