Как выбрать купальник: десять профессиональных советов стилиста

Пока не закончилось лето, выбор купальника по типу фигуры остается актуальным вопросом

Лето проходит, но пока что жаркая погода заставляет мечтать о поездке на любой водоем. Возможно, модные топы на лето 2023 скоро отправятся в шкаф, а вот купальник можно далеко не прятать и даже приобрести новый — для поездки за границу, походов в бассейн или сауну.

Стилист Юлия поделилась в Instagram советами, как выбрать классный и актуальный купальник. Она назвала десять критериев, которые помогут сделать выбор.

Какие купальники в моде 2023 — советы стилиста

Не бойтесь примерить разные размеры, даже если вы "всегда S или XS". Попробовав M или L, вы можете заметить, что: они лучше подошли по росту; вам в них комфортнее; они не впиваются там, где не надо, и благодаря этому классно сидят. В моде как сплошные модели, так и раздельные. Цвета могут любые: яркие, пастельные, темные оттенки, с цветочками, в полоску, с блестками, с принтами (главное, чтобы эти принты не выглядели бессмысленными или не были как будто из прошлого десятилетия). Стоит помнить, что мультяшные принты, яркие полосочки и другая геометрия — это более инфантильная история, так что если не хочется такого эффекта, выберите однотонный вариант. Цветочки, горошек и рюши — это романтическая история. Блестки и пайетки — это гламур. Разные вырезы на купальниках и переплетения — это более сексуально. Рюши на купальниках добавляют объем в той части, где они находятся, и смотрите, нужно ли вам это. Низкая посадка у плавок зрительно укорачивает ноги и удлиняет туловище — обращайте внимание на это в примерочной. Не обязательно выбирать высоко вырезанные, как у спасателей Малибу, но имейте это в виду и смотрите, как вам лично будет комфортно. Высокая посадка и глубокие вырезы визуально удлиняют ноги. Если ваша цель отвести внимание от массивного низа — выберите нейтральный низ (однотонный, не яркий, без каких-либо деталей, которые могут привлекать внимание) и более яркий интересный верх (принт, блестки, рюши, вырезы, переплетения, камни и т. п.), и наоборот.

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