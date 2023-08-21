Как стильно носить белый деним в 2023 году: пять идей для ваших летних и осенних образов (фото)
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Белый цвет освежит любой аутфит, а деним позволит чувствовать себя удобно
Вещи из белого денима в теплое время года приобретают популярность, но не стоит их далеко убирать в шкаф, осенью такие изделия тоже пригодятся. Джинсы, джинсовые юбки и жакеты светлых оттенков станут частью стильного образа.
Как стильно носить белый деним? Подробнее рассказывает стилистка Юлия (@jullztyle) в своем блоге в Instagram.
Стилистка отмечает, что белый деним является трендом этого летнего сезона. Модницы носят джинсовые юбки, брюки и шорты. Но это не значит, добавляет Юлия, что по прошествии лета нельзя интегрировать эти прекрасные единицы и в осенние шкафы.
Белый деним отлично комбинируется с такими вещами:
- полосатыми свитерами,
- джемперами,
- блузками/рубашками,
- жилетами,
- топами и пиджаками/жакетами.
Белый цвет добавляет наряду свежести и нарядности. А то, что на вас вещи из денима, гарантирует комфортный и удобный образ в любую погоду.
Стильные образы с белым денимом на лето и осень
Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем сочетать трендовую вещь в 2023 году – всевозможные велосипедки. А еще мы писали, почему стилисты советуют обратить внимание на актуальные тельняшки в этом сезоне. Полосатый принт всегда в моде.