Как стильно носить белый деним в 2023 году: пять идей для ваших летних и осенних образов (фото)

Белый цвет освежит любой аутфит, а деним позволит чувствовать себя удобно

Вещи из белого денима в теплое время года приобретают популярность, но не стоит их далеко убирать в шкаф, осенью такие изделия тоже пригодятся. Джинсы, джинсовые юбки и жакеты светлых оттенков станут частью стильного образа.

Как стильно носить белый деним? Подробнее рассказывает стилистка Юлия (@jullztyle) в своем блоге в Instagram.

Стилистка отмечает, что белый деним является трендом этого летнего сезона. Модницы носят джинсовые юбки, брюки и шорты. Но это не значит, добавляет Юлия, что по прошествии лета нельзя интегрировать эти прекрасные единицы и в осенние шкафы.

Белый деним отлично комбинируется с такими вещами:

полосатыми свитерами,

джемперами,

блузками/рубашками,

жилетами,

топами и пиджаками/жакетами.

Белый цвет добавляет наряду свежести и нарядности. А то, что на вас вещи из денима, гарантирует комфортный и удобный образ в любую погоду.

Стильные образы с белым денимом на лето и осень

Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем сочетать трендовую вещь в 2023 году – всевозможные велосипедки. А еще мы писали, почему стилисты советуют обратить внимание на актуальные тельняшки в этом сезоне. Полосатый принт всегда в моде.