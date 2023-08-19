С чем носить велосипедки: идеи стильных образов, которые вы успеете повторить этим летом (фото)

В велосипедках не только удобно, а и красиво

Велосипедки давно стали базой летнего гардероба. С этой вещью можно составить одновременно стильный и удобный образ в летнее время.

С какой одеждой сочетать велосипедки, чтобы получить трендовый аутфит этим летом? Подробнее пишет блог о стиле mode.vise в Instagram.

Какие вещи комбинируются с велосипедками идеально:

Рубашка свободного кроя,

Оверсайз блейзер,

Приталенный топ,

Блуза.

По словам стилистов, велосипедки более предпочтительны в качестве базовой одежде на лето, чем леггинсы. Чтобы эта вещь не делала образ слишком простым и повседневным, попробуйте носить ее с кроп-топом и оверсайз жакетом, добавив обувь на высоком каблуке или kitten heel вместе со структурированной сумкой. В подобных аутфитах часто можно заметить модель Эмили Ратаковски.

Кроме того, велосипедные шорты подойдут к оверсайз рубашке, но в данном случае стилисты рекомендуют подчеркивать линию талии с помощью пояса/цепочки. Дополнит такой наряд пара обуви на танкетке и сумка-тоут или хобо.

Стильные образы с велосипедками

Ранее "Телеграф" рассказывал, как одеваться в жаркую погоду и комфортно, и стильно. Несколько советов стилистов помогут собрать удачный наряд этим летом.