С чем носить велосипедки: идеи стильных образов, которые вы успеете повторить этим летом (фото)
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В велосипедках не только удобно, а и красиво
Велосипедки давно стали базой летнего гардероба. С этой вещью можно составить одновременно стильный и удобный образ в летнее время.
С какой одеждой сочетать велосипедки, чтобы получить трендовый аутфит этим летом? Подробнее пишет блог о стиле mode.vise в Instagram.
Какие вещи комбинируются с велосипедками идеально:
- Рубашка свободного кроя,
- Оверсайз блейзер,
- Приталенный топ,
- Блуза.
По словам стилистов, велосипедки более предпочтительны в качестве базовой одежде на лето, чем леггинсы. Чтобы эта вещь не делала образ слишком простым и повседневным, попробуйте носить ее с кроп-топом и оверсайз жакетом, добавив обувь на высоком каблуке или kitten heel вместе со структурированной сумкой. В подобных аутфитах часто можно заметить модель Эмили Ратаковски.
Кроме того, велосипедные шорты подойдут к оверсайз рубашке, но в данном случае стилисты рекомендуют подчеркивать линию талии с помощью пояса/цепочки. Дополнит такой наряд пара обуви на танкетке и сумка-тоут или хобо.
Стильные образы с велосипедками
Ранее "Телеграф" рассказывал, как одеваться в жаркую погоду и комфортно, и стильно. Несколько советов стилистов помогут собрать удачный наряд этим летом.