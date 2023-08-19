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З чим носити велосипедки: ідеї стильних образів, які ви встигнете повторити цього літа (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Велосипедки – обов’язковий атрибут літнього гардеробу Новина оновлена 19 серпня 2023, 21:52
Велосипедки – обов’язковий атрибут літнього гардеробу. Фото Getty Images

У велосипедках не тільки зручно, а й красиво

Велосипедки давно стали базою літнього гардеробу. З цією річчю можна скласти одночасно стильний та зручний образ у літній час.

З яким одягом поєднувати велосипедки, щоб отримати трендовий аутфіт цього літа? Детальніше пише блог про стиль mode.vise в Instagram.

Які речі комбінуються з велосипедками ідеально:

  • Сорочка вільного крою,
  • Оверсайз блейзер,
  • Приталений топ,
  • Блуза.

За словами стилістів, велосипедки у перевазі як базовий одяг на літо, ніж легінси. Щоб ця річ не робила образ надто простим і повсякденним, спробуйте носити її з кроп-топом та оверсайз жакетом, додавши взуття на високих підборах або kitten heel разом із структурованою сумкою. У подібних аутфітах часто можна побачити модель Емілі Ратаковські.

Крім того, велосипедні шорти підійдуть до оверсайз сорочки, але в цьому випадку стилісти рекомендують підкреслювати лінію талії за допомогою пояса/ланцюжка. Доповнить таке вбрання пара взуття на танкетці та сумка-тоут або хобо.

Стильні образи з велосипедками

Стильні образи з велосипедками
Стильні образи з велосипедками
Стильні образи з велосипедками
Стильні образи з велосипедками
Стильні образи з велосипедками

Раніше "Телеграф" розповідав, як одягатися у спеку і комфортно, і стильно. Декілька порад стилістів допоможуть зібрати вдале вбрання цього літа.

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#Мода #Стиль