Головний тренд 2023 року: як стильно носити спідницю-балон (фото)

Такий фасон спідниці за вмілої стилізації зробить з вас головну модницю

У 2023 році в моді багато гарних спідниць, але, мабуть, королем трендів став один фасон — спідниця-балон. Незвичайний крій сподобається не кожній, але стане особливістю будь-якого образу.

Як стильно носити спідницю-балон, актуальну цього сезону? Детальніше про це розповідає блог стилістки gulevatatanja в Instagram.

За словами стилістки, спідницю-балон варто купувати, якщо ви модниця і стежите за трендами. Трендовий фасон підвищить градус стилю та виділить ваш образ на тлі інших, найчастіше мінімалістичних. Для тих, хто шукає базову річ, такий крій не підійде. Ймовірно, спідниця-балон – мікротренд, тобто вже влітку наступного року може втратити актуальність.

Як стилізувати трендову спідницю-балон? Пропонується поєднувати цю річ як з кедами, кросівками, шльопанцями, так і з туфлями-човниками з гострим носком, черевиками на шнурівці. Спідниця відмінно комбінується із джемпером, білою футболкою, світшотом, косухою.

Стильні образи зі спідницею-балоном

Раніше "Телеграф" розповідав, що прийде на зміну трендам восени 2023 року. Стилісти вже рекомендують, якими тенденціями варто поповнити осінній гардероб.