Главный тренд 2023 года: как стильно носить юбку-баллон (фото)

Такой фасон юбки при умелой стилизации сделает из вас главную модницу

В 2023 году в моде много красивых юбок, но, пожалуй, королем трендов стал один фасон – юбка-баллон. Необычный крой понравится не каждой, но точно станет особенностью любого образа.

Как стильно носить юбку-баллон, актуальную в этом сезоне? Подробнее об этом рассказывает блог стилистки gulevatatanja в Instagram.

По словам стилистки, юбку-баллон стоит покупать, если вы модница и следите за трендами. Трендовый фасон повысит градус стиля и выделит ваш образ на фоне других, чаще всего минималистических. Для тех, кто ищет базовую вещь, такой крой не подойдет. Вероятно, юбка-баллон – микротренд, то есть уже летом следующего года может утратить актуальность.

Как стилизовать трендовую юбку-баллон? Предлагается сочетать эту вещь как с кедами, кроссовками, шлепанцами, так и с туфлями-лодочками с острым носком, ботинками на шнуровке. Юбка отлично комбинируется с джемпером, белой футболкой, свитшотом, косухой.

Стильные образы с юбкой-баллоном

Ранее "Телеграф" рассказывал, что придет на смену трендам осенью 2023 года. Стилисты уже советуют, какими тенденциями стоит пополнить осенний гардероб.