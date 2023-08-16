Что носим этой осенью: топ-9 трендов, которые стоит примерить каждой (фото)
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Чем ближе к сентябрю, тем больше на подиумах модных новинок
Совсем скоро начнется осень, которая принесет модницам уйму ярких тенденций. Галстуки, приталенный силуэт, цветные колготки и не только уже можно начинать вписывать в образы.
Что носим этой осенью? Подробнее о главных трендах будущего сезона рассказывает блог стилистки stylist.inna в Instagram.
Топ-9 трендов осени-2023:
- Клатч. Можно носить в повседневных образах.
- Суженные брюки. Свежий вариант – удлиненные.
- Галстук. Станет интересной деталью вашего аутфита.
- Платья из кожи\экокожи.
- Сапоги до колен на каблуках.
- Колготки – цветные, ажурные или в сеточку.
- Клетка. Вечно актуальный принт, который неплохо комбинируется с другими расцветками.
- Юбки до колен. Наиболее выигрышно сочетаются с каблуками.
- Полуприталенное пальто. Такой силуэт возвращается в моду.
По словам стилистки, чтобы сформировать актуальный осенний гардероб, не забывайте пополнять его трендами.
"И это не значит, что нужно скупать все подряд. Выберите тот (тренд. – Ред.), который наиболее подходит вашему настроению и стилю. И если трендовая вещь удачно подобрана, то она может служить вам базой не один сезон", — добавляет Инна.
Тренды осени 2023
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