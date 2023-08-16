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Что носим этой осенью: топ-9 трендов, которые стоит примерить каждой (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Осень – время стильных аутфитов Новость обновлена 16 августа 2023, 19:36
Осень – время стильных аутфитов. Фото Freepik

Чем ближе к сентябрю, тем больше на подиумах модных новинок

Совсем скоро начнется осень, которая принесет модницам уйму ярких тенденций. Галстуки, приталенный силуэт, цветные колготки и не только уже можно начинать вписывать в образы.

Что носим этой осенью? Подробнее о главных трендах будущего сезона рассказывает блог стилистки stylist.inna в Instagram.

Топ-9 трендов осени-2023:

  • Клатч. Можно носить в повседневных образах.
  • Суженные брюки. Свежий вариант – удлиненные.
  • Галстук. Станет интересной деталью вашего аутфита.
  • Платья из кожи\экокожи.
  • Сапоги до колен на каблуках.
  • Колготки – цветные, ажурные или в сеточку.
  • Клетка. Вечно актуальный принт, который неплохо комбинируется с другими расцветками.
  • Юбки до колен. Наиболее выигрышно сочетаются с каблуками.
  • Полуприталенное пальто. Такой силуэт возвращается в моду.

По словам стилистки, чтобы сформировать актуальный осенний гардероб, не забывайте пополнять его трендами.

"И это не значит, что нужно скупать все подряд. Выберите тот (тренд. – Ред.), который наиболее подходит вашему настроению и стилю. И если трендовая вещь удачно подобрана, то она может служить вам базой не один сезон", — добавляет Инна.

Тренды осени 2023

Образы с клатчами
Стильная сумка
Образы с высокими сапогами
Актуальная обувь
Образы с юбками до колен
Снова модная длина
Образы с колготками
Яркий акцент образа
Образы с узкими брюками
Трендовый силуэт брюк
Образы с галстуками
Носим галстуки по-новому
Образы с принтом клетка
Вечно актуальный принт
Образы с кожаным платьем
Такое платье украсит любую
Образы с пальто
Не только оверсайз

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие сумки будут в моде осенью и зимой этого года. А еще мы писали, какие кроссовки давно устарели и не заслуживают места в вашем гардеробе.

Теги:
#Осень #Тренды