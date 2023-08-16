Что носим этой осенью: топ-9 трендов, которые стоит примерить каждой (фото)

Чем ближе к сентябрю, тем больше на подиумах модных новинок

Совсем скоро начнется осень, которая принесет модницам уйму ярких тенденций. Галстуки, приталенный силуэт, цветные колготки и не только уже можно начинать вписывать в образы.

Что носим этой осенью? Подробнее о главных трендах будущего сезона рассказывает блог стилистки stylist.inna в Instagram.

Топ-9 трендов осени-2023:

Клатч. Можно носить в повседневных образах.

Можно носить в повседневных образах. Суженные брюки. Свежий вариант – удлиненные.

Свежий вариант – удлиненные. Галстук. Станет интересной деталью вашего аутфита.

Станет интересной деталью вашего аутфита. Платья из кожи\экокожи.

Сапоги до колен на каблуках.

Колготки – цветные, ажурные или в сеточку.

Клетка. Вечно актуальный принт, который неплохо комбинируется с другими расцветками.

Вечно актуальный принт, который неплохо комбинируется с другими расцветками. Юбки до колен. Наиболее выигрышно сочетаются с каблуками.

Наиболее выигрышно сочетаются с каблуками. Полуприталенное пальто. Такой силуэт возвращается в моду.

По словам стилистки, чтобы сформировать актуальный осенний гардероб, не забывайте пополнять его трендами.

"И это не значит, что нужно скупать все подряд. Выберите тот (тренд. – Ред.), который наиболее подходит вашему настроению и стилю. И если трендовая вещь удачно подобрана, то она может служить вам базой не один сезон", — добавляет Инна.

Тренды осени 2023

Стильная сумка

Актуальная обувь

Снова модная длина

Яркий акцент образа

Трендовый силуэт брюк

Носим галстуки по-новому

Вечно актуальный принт

Такое платье украсит любую

Не только оверсайз

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