Пополняем арсенал украшений: какие серьги способны украсить любой образ (фото)
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Что касается сережек, то в моде сейчас максимализм
Сложно обходиться без аксессуаров, потому что они являются важной частью любого стильного образа. Если хотите подчеркнуть свой look, то в этом летнем сезоне следует выбирать массивные украшения, именно они сейчас лидируют в списке трендов.
В материале Hochu эксперты рассказали, какие серьги следует выбирать и с какими вещами их правильно сочетать, чтобы ваш образ получился стильным и эффектным. Пришло время пополнять арсенал аксессуаров.
Какие серьги сейчас в моде
Большие цветы
Серьги, имитирующие разные цветочки, пользуются популярностью, потому что они придают образу нотку женственности. Можно выбирать любой цвет украшения, ориентируясь на свое настроение и желание, необьязательно привязываться к оттенкам одежды. Такие серьги будут хорошо смотреться с шортами, сарафанами и даже вечерними платьями.
Длинные серьги
Эти украшения никогда не выходят из моды, потому что весьма элегантны. Можно выбирать серьги с блестками, камешками, бусинками — все на ваше усмотрение. И чем длинее серьги, тем лучше.
Банты из лент
Многие модницы в этом сезоне выбирать серьги в форме бантиков, потому что они смотрятся довольно мило и нежно. Можно использовать как цветные, так и прозрачные варианты, главное, чтобы они гармонично смотрелись с нарядом.
"Телеграф" писал ранее, какие частые ошибки могут испортить летний образ. Даже трендовые украшения не помогут, если вы надели устаревшие вещи или создали неактуальный силуэт.