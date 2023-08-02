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Пополняем арсенал украшений: какие серьги способны украсить любой образ (фото)

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Какие серьги сейчас в моде
Какие серьги сейчас в моде. Фото Freepik

Что касается сережек, то в моде сейчас максимализм

Сложно обходиться без аксессуаров, потому что они являются важной частью любого стильного образа. Если хотите подчеркнуть свой look, то в этом летнем сезоне следует выбирать массивные украшения, именно они сейчас лидируют в списке трендов.

В материале Hochu эксперты рассказали, какие серьги следует выбирать и с какими вещами их правильно сочетать, чтобы ваш образ получился стильным и эффектным. Пришло время пополнять арсенал аксессуаров.

Какие серьги сейчас в моде

Большие цветы

Серьги, имитирующие разные цветочки, пользуются популярностью, потому что они придают образу нотку женственности. Можно выбирать любой цвет украшения, ориентируясь на свое настроение и желание, необьязательно привязываться к оттенкам одежды. Такие серьги будут хорошо смотреться с шортами, сарафанами и даже вечерними платьями.

Серьги
Какие серьги популярны в летнем сезоне 2023

Длинные серьги

Эти украшения никогда не выходят из моды, потому что весьма элегантны. Можно выбирать серьги с блестками, камешками, бусинками — все на ваше усмотрение. И чем длинее серьги, тем лучше.

Длинные серьги
Какие серьги подойдут под любой образ

Банты из лент

Многие модницы в этом сезоне выбирать серьги в форме бантиков, потому что они смотрятся довольно мило и нежно. Можно использовать как цветные, так и прозрачные варианты, главное, чтобы они гармонично смотрелись с нарядом.

Банты из лент
Самые модные серьги лета 2023

"Телеграф" писал ранее, какие частые ошибки могут испортить летний образ. Даже трендовые украшения не помогут, если вы надели устаревшие вещи или создали неактуальный силуэт.

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