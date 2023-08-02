Поповнюємо арсенал прикрас: які сережки здатні підкреслити будь-який образ (фото)

Щодо сережок, то в моді зараз максималізм

Важко обходитися без аксесуарів, тому що вони є важливою частиною будь-якого стильного образу. Якщо хочете підкреслити свій look, то цього літнього сезону слід обирати масивні прикраси, саме вони зараз лідирують у списку трендів.

У матеріалі Hochu експерти розповіли, які сережки слід вибирати та з якими речами їх правильно поєднувати, щоб ваш образ вийшов стильним та ефектним. Настав час поповнювати арсенал аксесуарів.

Які сережки зараз модні

Великі квіти

Сережки, які імітують різні квіточки, користуються популярністю, тому що вони надають образу нотку жіночності. Можна вибирати будь-який колір прикраси, орієнтуючись на свій настрій та бажання, необов’язково прив’язуватись до відтінків одягу. Такі сережки добре виглядатимуть із шортами, сарафанами і навіть вечірніми сукнями.

Які сережки популярні у літньому сезоні 2023

Довгі сережки

Ці прикраси ніколи не виходять із моди, бо дуже елегантні. Можна вибирати сережки з блискітками, камінчиками, намистинками — все на ваш розсуд. І чим довше сережки, то краще.

Які сережки підійдуть під будь-який образ

Банти зі стрічок

Багато модниць цього сезону вибирати сережки у формі бантиків, тому що вони виглядають досить мило і ніжно. Можна використовувати як кольорові, так і прозорі варіанти, головне щоб вони гармонійно виглядали з вбранням.

Найпопулярніші сережки літа 2023

"Телеграф" писав раніше, які часті помилки можуть зіпсувати літній образ. Навіть трендові прикраси не допоможуть, якщо ви одягли застарілі речі чи створили неактуальний силует.