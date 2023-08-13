Такие кроссовки давно вышли из моды: не покупайте эти пять моделей (фото)
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Если в вашем гардеробе есть кроссовки с перфорацией, пора от них избавиться
Кроссовки – универсальная обувь, уместная хоть летом, хоть осенью. Важно выбирать не только удобные, а и актуальные модели, чтобы кроссовки не портили ваш стильный образ.
Какие модели кроссовок устарели? Подробнее рассказала стилистка tania_golota в Instagram.
Так, кроссовки носят круглый год модницы по всему миру. Это поистине удобная обувь, которая сегодня вписывается в образы разных стилей. Бренды представляют уйму вариантов, стоит научиться определять актуальные.
Пять моделей кроссовок, которые вышли из моды:
- Перфорация. Допускается небольшая сетка, а вот дырявое полотно – табу.
- Массивная платформа. Такая, что напоминает кандалы.
- Тканевые, мягкие, как тапочки. Модели не хватает структуры и объема.
- Кроссовки с неопределенным стилем. То ли спортивные, то ли кэжуал.
- Тупой округленный нос. Лучше выбирать продолговатый, вытянутый овал.
Ранее "Телеграф" рассказывал о главных трендах обуви летом 2023 года. В моду вернулись балетки и прозрачные босоножки. А еще мы писали, как не стоит сочетать джинсы с кроссовками, чтобы не испортить ваш образ.