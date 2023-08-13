Такие кроссовки давно вышли из моды: не покупайте эти пять моделей (фото)

Если в вашем гардеробе есть кроссовки с перфорацией, пора от них избавиться

Кроссовки – универсальная обувь, уместная хоть летом, хоть осенью. Важно выбирать не только удобные, а и актуальные модели, чтобы кроссовки не портили ваш стильный образ.

Какие модели кроссовок устарели? Подробнее рассказала стилистка tania_golota в Instagram.

Так, кроссовки носят круглый год модницы по всему миру. Это поистине удобная обувь, которая сегодня вписывается в образы разных стилей. Бренды представляют уйму вариантов, стоит научиться определять актуальные.

Пять моделей кроссовок, которые вышли из моды:

Перфорация. Допускается небольшая сетка, а вот дырявое полотно – табу.

Допускается небольшая сетка, а вот дырявое полотно – табу. Массивная платформа. Такая, что напоминает кандалы.

Такая, что напоминает кандалы. Тканевые, мягкие, как тапочки. Модели не хватает структуры и объема.

Модели не хватает структуры и объема. Кроссовки с неопределенным стилем. То ли спортивные, то ли кэжуал.

То ли спортивные, то ли кэжуал. Тупой округленный нос. Лучше выбирать продолговатый, вытянутый овал.

Кроссовки - антитренды

Устаревшие модели

Перфорация - табу

Модные кроссовки

Базовые варианты обуви

Трендовые кроссовки

Стильные образы с кроссовками

Кроссовки идеально вплетены в аутфиты

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных трендах обуви летом 2023 года. В моду вернулись балетки и прозрачные босоножки. А еще мы писали, как не стоит сочетать джинсы с кроссовками, чтобы не испортить ваш образ.