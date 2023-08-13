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Такие кроссовки давно вышли из моды: не покупайте эти пять моделей (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Носите актуальную обувь Новость обновлена 13 августа 2023, 20:35
Носите актуальную обувь. Фото Freepik

Если в вашем гардеробе есть кроссовки с перфорацией, пора от них избавиться

Кроссовки – универсальная обувь, уместная хоть летом, хоть осенью. Важно выбирать не только удобные, а и актуальные модели, чтобы кроссовки не портили ваш стильный образ.

Какие модели кроссовок устарели? Подробнее рассказала стилистка tania_golota в Instagram.

Так, кроссовки носят круглый год модницы по всему миру. Это поистине удобная обувь, которая сегодня вписывается в образы разных стилей. Бренды представляют уйму вариантов, стоит научиться определять актуальные.

Пять моделей кроссовок, которые вышли из моды:

  • Перфорация. Допускается небольшая сетка, а вот дырявое полотно – табу.
  • Массивная платформа. Такая, что напоминает кандалы.
  • Тканевые, мягкие, как тапочки. Модели не хватает структуры и объема.
  • Кроссовки с неопределенным стилем. То ли спортивные, то ли кэжуал.
  • Тупой округленный нос. Лучше выбирать продолговатый, вытянутый овал.
Немодные кроссовки
Кроссовки - антитренды
Немодные кроссовки
Устаревшие модели
Немодные кроссовки
Перфорация - табу
Модные кроссовки
Модные кроссовки
Модные кроссовки
Базовые варианты обуви
Модные кроссовки
Трендовые кроссовки
Образы с кроссовками
Стильные образы с кроссовками
Образы с кроссовками
Кроссовки идеально вплетены в аутфиты

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных трендах обуви летом 2023 года. В моду вернулись балетки и прозрачные босоножки. А еще мы писали, как не стоит сочетать джинсы с кроссовками, чтобы не испортить ваш образ.

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#Обувь #Кроссовки