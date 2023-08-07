Главные антитренды лета: какие вещи категорически не стоит носить в этом сезоне (фото)
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Вы будете выглядеть так, будто лишены чувства стиля и вкуса
Если хотите выглядеть эффектно и стильно, необходимо, помимо прочего, следить за тем, какие вещи попадают в списки антитрендов. Есть одежда, которую пора выбросить из летнего гардероба, потому что она может испортить ваш образ.
В материале "24 канала" эксперты рассказали, какие летние вещи стали антитрендами, поэтому их не нужно надевать, потому что окружающие начнут думать, что у вас полностью отсутствует чувство стиля.
Какие вещи могут испортить любой образ
Футболка с изображением лиц и лейблов
Сейчас в моде минимализм, поэтому откажитесь от кричащих изображений, надписей и прочих рисунков на своих футболках. В этом сезоне это выглядит как минимум странно. Лучше выбирать нейтральные цвета без лишних деталей.
Короткие джинсовые шорты
Несмотря на то, что выглядят они довольно сексуально и точно привлекут внимание окружающих, эксперты считают их весьма непрактичными и антитрендовыми. Лучше отдайте предпоятение костюмным шортам.
Лосины с кружевом
Стоит этим летом отказаться также от лосин с кружевом, потому что они являются "врагом" любого образа. Такая вещь — пережиток прошлого, поэтому не надевайте ее, если не хотите выглядеть безвкусно.
"Телеграф" писал ранее, как модно одеваться этой осенью. Эксперты назвали вещи, которые стоит включить в свой гардероб.