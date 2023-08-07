Главные антитренды лета: какие вещи категорически не стоит носить в этом сезоне (фото)

Вы будете выглядеть так, будто лишены чувства стиля и вкуса

Если хотите выглядеть эффектно и стильно, необходимо, помимо прочего, следить за тем, какие вещи попадают в списки антитрендов. Есть одежда, которую пора выбросить из летнего гардероба, потому что она может испортить ваш образ.

В материале "24 канала" эксперты рассказали, какие летние вещи стали антитрендами, поэтому их не нужно надевать, потому что окружающие начнут думать, что у вас полностью отсутствует чувство стиля.

Какие вещи могут испортить любой образ

Футболка с изображением лиц и лейблов

Сейчас в моде минимализм, поэтому откажитесь от кричащих изображений, надписей и прочих рисунков на своих футболках. В этом сезоне это выглядит как минимум странно. Лучше выбирать нейтральные цвета без лишних деталей.

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Короткие джинсовые шорты

Несмотря на то, что выглядят они довольно сексуально и точно привлекут внимание окружающих, эксперты считают их весьма непрактичными и антитрендовыми. Лучше отдайте предпоятение костюмным шортам.

Главные антитренды лета 2023

Лосины с кружевом

Стоит этим летом отказаться также от лосин с кружевом, потому что они являются "врагом" любого образа. Такая вещь — пережиток прошлого, поэтому не надевайте ее, если не хотите выглядеть безвкусно.

Какие вещи стали антитрендами лета 2023

"Телеграф" писал ранее, как модно одеваться этой осенью. Эксперты назвали вещи, которые стоит включить в свой гардероб.