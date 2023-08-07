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Главные антитренды лета: какие вещи категорически не стоит носить в этом сезоне (фото)

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Какие вещи могут испортить любой образ
Какие вещи могут испортить любой образ. Фото irina-kozina

Вы будете выглядеть так, будто лишены чувства стиля и вкуса

Если хотите выглядеть эффектно и стильно, необходимо, помимо прочего, следить за тем, какие вещи попадают в списки антитрендов. Есть одежда, которую пора выбросить из летнего гардероба, потому что она может испортить ваш образ.

В материале "24 канала" эксперты рассказали, какие летние вещи стали антитрендами, поэтому их не нужно надевать, потому что окружающие начнут думать, что у вас полностью отсутствует чувство стиля.

Какие вещи могут испортить любой образ

Футболка с изображением лиц и лейблов

Сейчас в моде минимализм, поэтому откажитесь от кричащих изображений, надписей и прочих рисунков на своих футболках. В этом сезоне это выглядит как минимум странно. Лучше выбирать нейтральные цвета без лишних деталей.

футболки
какие вещи попали в список антитрендов 2023

Короткие джинсовые шорты

Несмотря на то, что выглядят они довольно сексуально и точно привлекут внимание окружающих, эксперты считают их весьма непрактичными и антитрендовыми. Лучше отдайте предпоятение костюмным шортам.

короткие шорты
Главные антитренды лета 2023

Лосины с кружевом

Стоит этим летом отказаться также от лосин с кружевом, потому что они являются "врагом" любого образа. Такая вещь — пережиток прошлого, поэтому не надевайте ее, если не хотите выглядеть безвкусно.

Лосины с кружевом
Какие вещи стали антитрендами лета 2023

"Телеграф" писал ранее, как модно одеваться этой осенью. Эксперты назвали вещи, которые стоит включить в свой гардероб.

Теги:
#Мода #Лето #Антитренды