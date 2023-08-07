Головні антитренди літа: які речі категорично не варто носити цього сезону (фото)

Ви виглядатимете так, ніби позбавлені почуття стилю та смаку

Якщо хочете виглядати ефектно та стильно, необхідно, крім іншого, стежити за тим, які речі потрапляють до списків антитрендів. Є одяг, який час викинути з літнього гардеробу, тому що він може зіпсувати ваш образ.

У матеріалі "24 канали" експерти розповіли, які літні речі стали антитрендами, тому їх не потрібно одягати, тому що оточуючі почнуть думати, що у вас немає почуття стилю.

Які речі можуть зіпсувати будь-який образ

Футболка із зображенням облич та лейблів

Зараз у моді мінімалізм, тому відмовтеся від масивних зображень, написів та інших малюнків на своїх футболках. Цього сезону це виглядає як мінімум дивно. Найкраще вибирати нейтральні кольори без зайвих деталей.

які речі потрапили до списку антитрендів 2023

Короткі джинсові шорти

Попри те, що вони виглядають досить сексуально і точно привернуть увагу оточуючих, експерти вважають їх дуже непрактичними та антитрендовими. Краще віддайте перевагу костюмним шортам.

Головні антитренди літа 2023

Лосини з мереживом

Варто цього літа відмовитися також від лосин з мереживом, тому що вони є "ворогом" будь-якого образу. Така річ — пережиток минулого, тому не надягайте її, якщо не хочете виглядати безглуздо.

Які речі стали антитрендами літа 2023

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