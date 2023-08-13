Такі кросівки давно вийшли з моди: не купуйте ці п’ять моделей (фото)
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Якщо у вашому гардеробі є кросівки з перфорацією, час їх позбутися
Кросівки — універсальне взуття, доречне хоч влітку, хоч восени. Важливо вибирати не тільки зручні, а й актуальні моделі, щоб кросівки не псували ваш стильний образ.
Які моделі кросівок застаріли? Детальніше розповіла стилістка tania_golota в Instagram.
Так, кросівки носять цілий рік модниці по всьому світу. Це направду зручне взуття, яке сьогодні вписується в образи різних стилів. Бренди представляють безліч варіантів, варто навчитися визначати актуальні.
П’ять моделей кросівок, що вийшли з моди:
- Перфорація. Допускається невелика сітка, а ось діряве полотно – табу.
- Масивна платформа Така, що нагадує кайдани.
- Тканинні, м’які, як капці. Моделі не вистачає структури й обсягу.
- Кросівки із невизначеним стилем. Чи то спортивні, чи то кежуал.
- Тупий закруглений ніс. Краще вибирати довгастий, витягнутий овал.
Раніше "Телеграф" розповідав про головні тренди взуття влітку 2023 року. У моду повернулися балетки та прозорі босоніжки. А ще ми писали, як не варто поєднувати джинси із кросівками, щоб не зіпсувати ваш образ.