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Такі кросівки давно вийшли з моди: не купуйте ці п’ять моделей (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Носіть актуальне взуття Новина оновлена 13 серпня 2023, 20:35
Носіть актуальне взуття. Фото Freepik

Якщо у вашому гардеробі є кросівки з перфорацією, час їх позбутися

Кросівки — універсальне взуття, доречне хоч влітку, хоч восени. Важливо вибирати не тільки зручні, а й актуальні моделі, щоб кросівки не псували ваш стильний образ.

Які моделі кросівок застаріли? Детальніше розповіла стилістка tania_golota в Instagram.

Так, кросівки носять цілий рік модниці по всьому світу. Це направду зручне взуття, яке сьогодні вписується в образи різних стилів. Бренди представляють безліч варіантів, варто навчитися визначати актуальні.

П’ять моделей кросівок, що вийшли з моди:

  • Перфорація. Допускається невелика сітка, а ось діряве полотно – табу.
  • Масивна платформа Така, що нагадує кайдани.
  • Тканинні, м’які, як капці. Моделі не вистачає структури й обсягу.
  • Кросівки із невизначеним стилем. Чи то спортивні, чи то кежуал.
  • Тупий закруглений ніс. Краще вибирати довгастий, витягнутий овал.
Немодні кросівки
Кросівки — антитренди
Немодні кросівки
Застарілі моделі
Немодні кросівки
Перфорація – табу
Модні кросівки
Модні кросівки
Модні кросівки
Базові варіанти взуття
Модні кросівки
Трендові кросівки
Образи з кросівками
Стильні образи з кросівками
Образи з кросівками
Кросівки ідеально вплетені в аутфіти

Раніше "Телеграф" розповідав про головні тренди взуття влітку 2023 року. У моду повернулися балетки та прозорі босоніжки. А ще ми писали, як не варто поєднувати джинси із кросівками, щоб не зіпсувати ваш образ.

Теги:
#Взуття #Кросівки