Такі кросівки давно вийшли з моди: не купуйте ці п’ять моделей (фото)

Якщо у вашому гардеробі є кросівки з перфорацією, час їх позбутися

Кросівки — універсальне взуття, доречне хоч влітку, хоч восени. Важливо вибирати не тільки зручні, а й актуальні моделі, щоб кросівки не псували ваш стильний образ.

Які моделі кросівок застаріли? Детальніше розповіла стилістка tania_golota в Instagram.

Так, кросівки носять цілий рік модниці по всьому світу. Це направду зручне взуття, яке сьогодні вписується в образи різних стилів. Бренди представляють безліч варіантів, варто навчитися визначати актуальні.

П’ять моделей кросівок, що вийшли з моди:

Перфорація. Допускається невелика сітка, а ось діряве полотно – табу.

Допускається невелика сітка, а ось діряве полотно – табу. Масивна платформа Така, що нагадує кайдани.

Така, що нагадує кайдани. Тканинні, м’які, як капці. Моделі не вистачає структури й обсягу.

Моделі не вистачає структури й обсягу. Кросівки із невизначеним стилем. Чи то спортивні, чи то кежуал.

Чи то спортивні, чи то кежуал. Тупий закруглений ніс. Краще вибирати довгастий, витягнутий овал.

Кросівки — антитренди

Застарілі моделі

Перфорація – табу

Модні кросівки

Базові варіанти взуття

Трендові кросівки

Стильні образи з кросівками

Кросівки ідеально вплетені в аутфіти

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