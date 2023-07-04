Від милих балеток до футбольних кросівок: топ-6 взуттєвих трендів, які варто взяти на замітку (фото)
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Без стильної пари взуття цього літа не обійтися
Взуття – важлива частина гардеробу, зокрема літнього. Цього сезону очі розбігаються від різноманітності туфель та кросівок. У моду повернулися балетки, але є і нові дизайнерські ідеї.
Яке взуття у моді влітку-2023? Детальніше про головні взуттєві тенденції розповідає блог стилістки під ніком jurstyle в Instagram.
- Балетки. Так-так, ця мила модель черевиків на низькому ходу знову повернулася в моду. Однак поєднувати колись виключно балетне взуття можна не лише з романтичним, а й з більш брутальними стилями.
- Кристали. Не бійтеся носити блискуче взуття цього літа. Ті, хто в курсі трендів, точно оцінять ваш лук.
- Відкритий носок. Відмінна деталь, яка зробить літнє взуття комфортнішим і у всій красі продемонструє ваш педикюр.
- Вініл. Стильний матеріал, що часто використовуються для створення туфель і босоніжок на літній час. Прозорість, до речі, є ще одним трендом сезону.
- Мері Джейн. Ця модель туфель із витонченою перетинкою давно полюбилася модницям, тенденція не втрачає актуальності й цього літа.
- Футбольні кросівки. Сміливо носіть цю пару не тільки з кежуал та спортивними образами, а й додавайте контрасту в романтичні й навіть класичні вбрання.
Раніше "Телеграф" розповідав про інші актуальні варіанти взуття, без яких не обійтися у літній сезон. Зручні та красиві сандалії доповнять будь-який ваш образ, у них можна йти хоч на пляж, хоч на прогулянку чи побачення.