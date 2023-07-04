Від милих балеток до футбольних кросівок: топ-6 взуттєвих трендів, які варто взяти на замітку (фото)

Без стильної пари взуття цього літа не обійтися

Взуття – важлива частина гардеробу, зокрема літнього. Цього сезону очі розбігаються від різноманітності туфель та кросівок. У моду повернулися балетки, але є і нові дизайнерські ідеї.

Яке взуття у моді влітку-2023? Детальніше про головні взуттєві тенденції розповідає блог стилістки під ніком jurstyle в Instagram.

Балетки. Так-так, ця мила модель черевиків на низькому ходу знову повернулася в моду. Однак поєднувати колись виключно балетне взуття можна не лише з романтичним, а й з більш брутальними стилями.

Так-так, ця мила модель черевиків на низькому ходу знову повернулася в моду. Однак поєднувати колись виключно балетне взуття можна не лише з романтичним, а й з більш брутальними стилями. Кристали. Не бійтеся носити блискуче взуття цього літа. Ті, хто в курсі трендів, точно оцінять ваш лук.

Не бійтеся носити блискуче взуття цього літа. Ті, хто в курсі трендів, точно оцінять ваш лук. Відкритий носок. Відмінна деталь, яка зробить літнє взуття комфортнішим і у всій красі продемонструє ваш педикюр.

Відмінна деталь, яка зробить літнє взуття комфортнішим і у всій красі продемонструє ваш педикюр. Вініл. Стильний матеріал, що часто використовуються для створення туфель і босоніжок на літній час. Прозорість, до речі, є ще одним трендом сезону.

Стильний матеріал, що часто використовуються для створення туфель і босоніжок на літній час. Прозорість, до речі, є ще одним трендом сезону. Мері Джейн. Ця модель туфель із витонченою перетинкою давно полюбилася модницям, тенденція не втрачає актуальності й цього літа.

Ця модель туфель із витонченою перетинкою давно полюбилася модницям, тенденція не втрачає актуальності й цього літа. Футбольні кросівки. Сміливо носіть цю пару не тільки з кежуал та спортивними образами, а й додавайте контрасту в романтичні й навіть класичні вбрання.

Кристали – хіт літа

Пікатна деталь

Знову в моді

Ефектне літнє взуття

Вічна класика, але у новому виконанні

Незамінне взуття влітку

Раніше "Телеграф" розповідав про інші актуальні варіанти взуття, без яких не обійтися у літній сезон. Зручні та красиві сандалії доповнять будь-який ваш образ, у них можна йти хоч на пляж, хоч на прогулянку чи побачення.