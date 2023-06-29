Що вдягнути на пляж: п’ять ідей стильних образів, які легко повторити (фото)

У відпустці можна мати стильний вигляд

Літні поїздки, подорожі на море та навіть просто походи на пляж за містом вимагають певного дрескоду. Вам знадобиться не лише актуальний купальник, а й зручні та стильні речі, щоб створити завершений образ.

Зверніть увагу на п’ять стильних ідей образів, що ідеально пасуватимуть для походу на пляж. Про це розповідає блог про стиль anna.le.nova в Інстаграм.

Що вдягнути на пляж? Це питання хвилює влітку багатьох модниць. Скласти стильне вбрання можна із базових речей літнього гардеробу. Пляжна мода цього сезону не обмежує у виборі кольорів, принтів і тканин.

Ідеї стильних пляжних образів:

Сорочка та хустка. Незамінні речі для літнього сезону, які впишуться майже в будь-який аутфіт.

Проста формула літнього образу

Хустка захистить від сонця і стане акцентом образу

Сітка. Оригінальний елемент пляжної моди стане яскравим акцентом образу.

Стильна річ для пляжних виходів

Красиві пляжні образи

Кроше. Хіт літа-2023, тому сміливо додавайте в’язані сукні, спідниці чи костюми у свій гардероб.

Яскраво та стильно

Сарафан, спідниця чи костюм — вибір за вами

Сорочка і капелюх. Різноманітність капелюхів влітку приємно вражає, встигніть створити гарне вбрання з цим головним убором.

Капелюх — топовий головний убір для літа

Без просторої сорочки влітку не обійтися

Хустка як топ. Незвичайний спосіб носіння хустки, який варто спробувати цього літа.

Цікаві ідеї пляжних образів

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі навпаки не варто вдягати на пляж. Є три антитренди, які зроблять ваш вигляд безглуздим і застарілим. А ще ми писали про стильний атрибут літнього гардероба — топ-бандо, з яким легко скласти безліч красивих образів.