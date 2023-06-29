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Що вдягнути на пляж: п’ять ідей стильних образів, які легко повторити (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Літо – час пляжної моди
Літо – час пляжної моди. Фото Freepik

У відпустці можна мати стильний вигляд

Літні поїздки, подорожі на море та навіть просто походи на пляж за містом вимагають певного дрескоду. Вам знадобиться не лише актуальний купальник, а й зручні та стильні речі, щоб створити завершений образ.

Зверніть увагу на п’ять стильних ідей образів, що ідеально пасуватимуть для походу на пляж. Про це розповідає блог про стиль anna.le.nova в Інстаграм.

Що вдягнути на пляж? Це питання хвилює влітку багатьох модниць. Скласти стильне вбрання можна із базових речей літнього гардеробу. Пляжна мода цього сезону не обмежує у виборі кольорів, принтів і тканин.

Ідеї стильних пляжних образів:

  • Сорочка та хустка. Незамінні речі для літнього сезону, які впишуться майже в будь-який аутфіт.
Літні образи з хусткою
Проста формула літнього образу
Літні образи з хусткою
Хустка захистить від сонця і стане акцентом образу
  • Сітка. Оригінальний елемент пляжної моди стане яскравим акцентом образу.
Пляжні образи із сіткою
Стильна річ для пляжних виходів
Пляжні образи із сіткою
Красиві пляжні образи
  • Кроше. Хіт літа-2023, тому сміливо додавайте в’язані сукні, спідниці чи костюми у свій гардероб.
Літні образи із в’язаними речами
Яскраво та стильно
Літні образи із в’язаними речами
Сарафан, спідниця чи костюм — вибір за вами
  • Сорочка і капелюх. Різноманітність капелюхів влітку приємно вражає, встигніть створити гарне вбрання з цим головним убором.
Літні образи з капелюхами
Капелюх — топовий головний убір для літа
Літні образи з капелюхами
Без просторої сорочки влітку не обійтися
  • Хустка як топ. Незвичайний спосіб носіння хустки, який варто спробувати цього літа.
Образи з хусткою як топ
Цікаві ідеї пляжних образів

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі навпаки не варто вдягати на пляж. Є три антитренди, які зроблять ваш вигляд безглуздим і застарілим. А ще ми писали про стильний атрибут літнього гардероба — топ-бандо, з яким легко скласти безліч красивих образів.

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#Мода #Пляж