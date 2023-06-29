Що вдягнути на пляж: п’ять ідей стильних образів, які легко повторити (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У відпустці можна мати стильний вигляд
Літні поїздки, подорожі на море та навіть просто походи на пляж за містом вимагають певного дрескоду. Вам знадобиться не лише актуальний купальник, а й зручні та стильні речі, щоб створити завершений образ.
Зверніть увагу на п’ять стильних ідей образів, що ідеально пасуватимуть для походу на пляж. Про це розповідає блог про стиль anna.le.nova в Інстаграм.
Що вдягнути на пляж? Це питання хвилює влітку багатьох модниць. Скласти стильне вбрання можна із базових речей літнього гардеробу. Пляжна мода цього сезону не обмежує у виборі кольорів, принтів і тканин.
Ідеї стильних пляжних образів:
- Сорочка та хустка. Незамінні речі для літнього сезону, які впишуться майже в будь-який аутфіт.
- Сітка. Оригінальний елемент пляжної моди стане яскравим акцентом образу.
- Кроше. Хіт літа-2023, тому сміливо додавайте в’язані сукні, спідниці чи костюми у свій гардероб.
- Сорочка і капелюх. Різноманітність капелюхів влітку приємно вражає, встигніть створити гарне вбрання з цим головним убором.
- Хустка як топ. Незвичайний спосіб носіння хустки, який варто спробувати цього літа.
Раніше "Телеграф" розповідав, які речі навпаки не варто вдягати на пляж. Є три антитренди, які зроблять ваш вигляд безглуздим і застарілим. А ще ми писали про стильний атрибут літнього гардероба — топ-бандо, з яким легко скласти безліч красивих образів.