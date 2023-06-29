Что надеть на пляж: пять идей стильных образов, которые легко повторить (фото)

В отпуске можно выглядеть стильно

Летние поездки, путешествия на море и даже просто походы на пляж за городом требуют определенного дресс-кода. Вам понадобится не только актуальный купальник, а и удобные и стильные вещи, чтобы создать завершенный образ.

Обратите внимание на пять стильных идей образов, которые идеально подойдут для похода на пляж. Об этом рассказывает блог о стиле anna.le.nova в Инстаграм.

Что надеть на пляж? Этот вопрос волнует летом многих модниц. Составить стильный наряд можно из базовых вещей летнего гардероба. Пляжная мода в этом сезоне не ограничивает в выборе цветов, принтов и тканей.

Идеи стильных пляжных образов:

Рубашка и платок. Незаменимые вещи для летнего сезона, которые впишутся едва ли не в любой аутфит.

Простая формула летнего образа

Платок защитит от солнца и станет акцентом образа

Сетка. Оригинальный элемент пляжной моды станет ярким акцентом образа.

Стильная вещь для пляжных выходов

Красивые пляжные образы

Кроше. Хит лета-2023, поэтому смело добавляйте вязаные платья, юбки или костюмы в свой гардероб.

Ярко и стильно

Сарафан, юбка или костюм - выбор за вами

Рубашка и шляпа. Разнообразие шляп летом приятно впечатляет, успейте создать красивые наряды с этим головным убором.

Шляпа - топовый головной убор для лета

Без просторной рубашки летом не обойтись

Платок в качестве топа. Необычный способ ношения платка, который стоит попробовать этим летом.

Интересные идеи пляжных образов

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи наоборот не стоит надевать на пляж. Есть три антитренда, которые сделают ваш вид нелепым и устаревшим. А еще мы писали о стильном атрибуте летнего гардероба – топе-бандо, с которым легко составить уйму красивых образов.