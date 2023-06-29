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Что надеть на пляж: пять идей стильных образов, которые легко повторить (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Лето – время пляжной моды
Лето – время пляжной моды. Фото Freepik

В отпуске можно выглядеть стильно

Летние поездки, путешествия на море и даже просто походы на пляж за городом требуют определенного дресс-кода. Вам понадобится не только актуальный купальник, а и удобные и стильные вещи, чтобы создать завершенный образ.

Обратите внимание на пять стильных идей образов, которые идеально подойдут для похода на пляж. Об этом рассказывает блог о стиле anna.le.nova в Инстаграм.

Что надеть на пляж? Этот вопрос волнует летом многих модниц. Составить стильный наряд можно из базовых вещей летнего гардероба. Пляжная мода в этом сезоне не ограничивает в выборе цветов, принтов и тканей.

Идеи стильных пляжных образов:

  • Рубашка и платок. Незаменимые вещи для летнего сезона, которые впишутся едва ли не в любой аутфит.
Летние образы с платком
Простая формула летнего образа
Летние образы с платком
Платок защитит от солнца и станет акцентом образа
  • Сетка. Оригинальный элемент пляжной моды станет ярким акцентом образа.
Пляжные образы с сеткой
Стильная вещь для пляжных выходов
Пляжные образы с сеткой
Красивые пляжные образы
  • Кроше. Хит лета-2023, поэтому смело добавляйте вязаные платья, юбки или костюмы в свой гардероб.
Летние образы с вязаными вещами
Ярко и стильно
Летние образы с вязаными вещами
Сарафан, юбка или костюм - выбор за вами
  • Рубашка и шляпа. Разнообразие шляп летом приятно впечатляет, успейте создать красивые наряды с этим головным убором.
Летние образы со шляпами
Шляпа - топовый головной убор для лета
Летние образы со шляпами
Без просторной рубашки летом не обойтись
  • Платок в качестве топа. Необычный способ ношения платка, который стоит попробовать этим летом.
Образы с платком в качестве топа
Интересные идеи пляжных образов

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи наоборот не стоит надевать на пляж. Есть три антитренда, которые сделают ваш вид нелепым и устаревшим. А еще мы писали о стильном атрибуте летнего гардероба – топе-бандо, с которым легко составить уйму красивых образов.

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#Мода #Пляж