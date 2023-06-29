Что надеть на пляж: пять идей стильных образов, которые легко повторить (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В отпуске можно выглядеть стильно
Летние поездки, путешествия на море и даже просто походы на пляж за городом требуют определенного дресс-кода. Вам понадобится не только актуальный купальник, а и удобные и стильные вещи, чтобы создать завершенный образ.
Обратите внимание на пять стильных идей образов, которые идеально подойдут для похода на пляж. Об этом рассказывает блог о стиле anna.le.nova в Инстаграм.
Что надеть на пляж? Этот вопрос волнует летом многих модниц. Составить стильный наряд можно из базовых вещей летнего гардероба. Пляжная мода в этом сезоне не ограничивает в выборе цветов, принтов и тканей.
Идеи стильных пляжных образов:
- Рубашка и платок. Незаменимые вещи для летнего сезона, которые впишутся едва ли не в любой аутфит.
- Сетка. Оригинальный элемент пляжной моды станет ярким акцентом образа.
- Кроше. Хит лета-2023, поэтому смело добавляйте вязаные платья, юбки или костюмы в свой гардероб.
- Рубашка и шляпа. Разнообразие шляп летом приятно впечатляет, успейте создать красивые наряды с этим головным убором.
- Платок в качестве топа. Необычный способ ношения платка, который стоит попробовать этим летом.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи наоборот не стоит надевать на пляж. Есть три антитренда, которые сделают ваш вид нелепым и устаревшим. А еще мы писали о стильном атрибуте летнего гардероба – топе-бандо, с которым легко составить уйму красивых образов.