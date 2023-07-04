От милых балеток до футбольных кроссовок: топ-6 обувных трендов, которые стоит взять на заметку (фото)

Без стильной пары обуви этим летом не обойтись

Обувь – важная часть гардероба, в том числе летнего. В этом сезоне глаза разбегаются от разнообразия туфель и кроссовок. В моду вернулись балетки, но есть и свежие дизайнерские идеи.

Какая обувь в моде летом-2023? Подробнее о главных обувных тенденциях рассказывает блог стилистки под ником jurstyle в Instagram.

Балетки. Да-да, эта милая модель туфель на низком ходу снова вернулась в моду. Однако сочетать когда-то исключительно балетную обувь можно не только с романтическим, а и более брутальными стилями.

Да-да, эта милая модель туфель на низком ходу снова вернулась в моду. Однако сочетать когда-то исключительно балетную обувь можно не только с романтическим, а и более брутальными стилями. Кристаллы. Не бойтесь носить блестящую обувь этим летом. Те, кто в курсе трендов, точно оценят ваш лук.

Не бойтесь носить блестящую обувь этим летом. Те, кто в курсе трендов, точно оценят ваш лук. Открытый носок. Отличная деталь, которая сделает летнюю обувь более комфортной и во всей красе продемонстрирует ваш педикюр.

Отличная деталь, которая сделает летнюю обувь более комфортной и во всей красе продемонстрирует ваш педикюр. Винил. Стильный материал, часто используемых для создания туфель и босоножек на летнее время. Прозрачность, к слову, еще один тренд сезона.

Стильный материал, часто используемых для создания туфель и босоножек на летнее время. Прозрачность, к слову, еще один тренд сезона. Мэри Джейн. Эта модель туфель с изящной перепонкой давно полюбилась модницам, тенденция не теряет актуальности и этим летом.

Эта модель туфель с изящной перепонкой давно полюбилась модницам, тенденция не теряет актуальности и этим летом. Футбольные кроссовки. Смело носите эту пару не только с кэжуал и спортивными образами, а и добавляйте контраста в романтические и даже классические наряды.

Кристаллы - хит лета

Пикатная деталь

Снова в моде

Эффектная летняя обувь

Вечная классика, но в новом исполнении

Незаменимая обувь летом

Ранее "Телеграф" рассказывал о других актуальных вариантах обуви, без которых не обойтись в летний сезон. Удобные и красивые сандалии дополнят любой ваш образ, в них можно идти хоть на пляж, хоть на прогулку или свидание.