Прозорі підбори, сітчасті балетки і не тільки: топ-5 варіантів взуття, яке зробить літній образ супертрендовим (фото)

Вибір правильних сандаль, босоніжок або балеток зробить вас королевою стилю

Взуття – одна з головних частин образу, що його завершує. Трендовий атрибут не тільки доповнить ваше вбрання, а й може підняти градус стилю. Тим більше в моді багато і зручних, і красивих босоніжок, сандаль та балеток, які знову актуальні.

Яке взуття в моді влітку 2023? Про це йдеться в модному блозі mode.vise в Instagram.

У літньому сезоні модницям варто звернути увагу на п’ять трендів взуття:

в’єтнамки,

сітчасті балетки,

босоніжки-в’єтнамки,

прозорі балетки або підбори,

сандалі з мінімалістичною платформою.

За словами стилістів, прозорий стиль стає дедалі популярнішим. Актуальні різні варіанти взуття – від сітчастих балеток до вінілових балеток та підборів. Такі моделі відмінно поєднуються хоч із сукнями, хоч із джинсами.

Тоді як сандалії та в’єтнамки, додають стилісти, цього сезону можна побачити не лише на подіумі. Знаменитості носять це взуття у пляжних та міських образах і навіть з’являються у в’єтнамках на червоних доріжок (наприклад, Дженніфер Лоуренс на кінофестивалі в Каннах).

Модне літнє взуття 2023

Трендові балетки

Балетки знову в моді

Красиві літні образи

Актуальне літнє взуття

В’єтнамки впишуться у будь-яке вбрання

Два в одному

Зручно та стильно

Універсальний варіант взуття

Прозорість – гарячий тренд

Раніше "Телеграф" розповідав, що не вийде стильний образ не лише без модного взуття, а й гарної сумки. Хитрощі стилістів допоможуть вплести яскравий аксесуар до аутфіту.