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Прозрачные каблуки, сетчатые балетки и не только: топ-5 вариантов обуви, которая сделает летний образ супертрендовым (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Обувь – важная часть образа Новость обновлена 06 августа 2023, 11:05
Обувь – важная часть образа. Фото pexels.com

Выбор правильных сандалий, босоножек или балеток сделает вас королевой стиля

Обувь – одна из главных частей образа, которая его завершает. Трендовый атрибут не только дополнит ваш наряд, а и может поднять градус стиля. Тем более в моде много и удобных, и красивых босоножек, сандалий и балеток, которые снова актуальны.

Какая обувь в моде летом 2023 года? Об этом говорится в модном блоге mode.vise в Instagram.

В летнем сезоне модницам стоит обратить внимание на пять трендов обуви:

  • вьетнамки,
  • сетчатые балетки,
  • босоножки-вьетнамки,
  • прозрачные балетки или каблуки,
  • сандалии с минималистической платформой.

По словам стилистов, прозрачный стиль становится все более популярным. Актуальны разные варианты обуви – от сетчатых балеток до виниловых балеток и каблука. Такие модели отлично сочетаются хоть с платьями, хоть с джинсами.

Тогда как сандалии и вьетнамки, добавляют стилисты, в этом сезоне можно увидеть не только на подиуме. Знаменитости носят эту обувь в пляжных и городских образах и даже появляются во вьетнамках на красных дорожек (к примеру, Дженнифер Лоуренс на Каннском кинофестивале).

Модная летняя обувь 2023

Балетки
Трендовые балетки
Балетки
Балетки снова в моде
Образы с балетками
Красивые летние образы
Вьетнамки
Актуальная летняя обувь
Образы с вьетнамками
Вьетнамки впишутся в любой наряд
Босоножки-вьетнамки
Два в одном
Сандалии
Удобно и стильно
Образы с сандалиями
Универсальный вариант обуви
Прозрачная обувь
Прозрачность - горячий тренд

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не получится стильный образ не только без модной обуви, а и красивой сумки. Хитрости стилистов помогут вплести яркий аксессуар в аутфит.

Теги:
#Обувь #Тренды