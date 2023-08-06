Прозрачные каблуки, сетчатые балетки и не только: топ-5 вариантов обуви, которая сделает летний образ супертрендовым (фото)

Выбор правильных сандалий, босоножек или балеток сделает вас королевой стиля

Обувь – одна из главных частей образа, которая его завершает. Трендовый атрибут не только дополнит ваш наряд, а и может поднять градус стиля. Тем более в моде много и удобных, и красивых босоножек, сандалий и балеток, которые снова актуальны.

Какая обувь в моде летом 2023 года? Об этом говорится в модном блоге mode.vise в Instagram.

В летнем сезоне модницам стоит обратить внимание на пять трендов обуви:

вьетнамки,

сетчатые балетки,

босоножки-вьетнамки,

прозрачные балетки или каблуки,

сандалии с минималистической платформой.

По словам стилистов, прозрачный стиль становится все более популярным. Актуальны разные варианты обуви – от сетчатых балеток до виниловых балеток и каблука. Такие модели отлично сочетаются хоть с платьями, хоть с джинсами.

Тогда как сандалии и вьетнамки, добавляют стилисты, в этом сезоне можно увидеть не только на подиуме. Знаменитости носят эту обувь в пляжных и городских образах и даже появляются во вьетнамках на красных дорожек (к примеру, Дженнифер Лоуренс на Каннском кинофестивале).

Модная летняя обувь 2023

Трендовые балетки

Балетки снова в моде

Красивые летние образы

Актуальная летняя обувь

Вьетнамки впишутся в любой наряд

Два в одном

Удобно и стильно

Универсальный вариант обуви

Прозрачность - горячий тренд

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не получится стильный образ не только без модной обуви, а и красивой сумки. Хитрости стилистов помогут вплести яркий аксессуар в аутфит.