Прозрачные каблуки, сетчатые балетки и не только: топ-5 вариантов обуви, которая сделает летний образ супертрендовым (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Выбор правильных сандалий, босоножек или балеток сделает вас королевой стиля
Обувь – одна из главных частей образа, которая его завершает. Трендовый атрибут не только дополнит ваш наряд, а и может поднять градус стиля. Тем более в моде много и удобных, и красивых босоножек, сандалий и балеток, которые снова актуальны.
Какая обувь в моде летом 2023 года? Об этом говорится в модном блоге mode.vise в Instagram.
В летнем сезоне модницам стоит обратить внимание на пять трендов обуви:
- вьетнамки,
- сетчатые балетки,
- босоножки-вьетнамки,
- прозрачные балетки или каблуки,
- сандалии с минималистической платформой.
По словам стилистов, прозрачный стиль становится все более популярным. Актуальны разные варианты обуви – от сетчатых балеток до виниловых балеток и каблука. Такие модели отлично сочетаются хоть с платьями, хоть с джинсами.
Тогда как сандалии и вьетнамки, добавляют стилисты, в этом сезоне можно увидеть не только на подиуме. Знаменитости носят эту обувь в пляжных и городских образах и даже появляются во вьетнамках на красных дорожек (к примеру, Дженнифер Лоуренс на Каннском кинофестивале).
Модная летняя обувь 2023
Ранее "Телеграф" рассказывал, что не получится стильный образ не только без модной обуви, а и красивой сумки. Хитрости стилистов помогут вплести яркий аксессуар в аутфит.