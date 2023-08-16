Що носимо цієї осені: топ-9 трендів, які варто приміряти кожній (фото)

Чим ближче до вересня, тим більше на подіумах модних новинок

Зовсім скоро почнеться осінь, яка принесе модницям безліч яскравих тенденцій. Краватки, приталений силует, кольорові колготки і не тільки вже можна починати вписувати в образи.

Що носимо цієї осені? Детальніше про головні тренди майбутнього сезону розповідає блог стилістки stylist.inna в Instagram.

Топ-9 трендів осені-2023:

Клатч. Можна носити у повсякденних образах.

Можна носити у повсякденних образах. Звужені штани. Свіжий варіант — подовжені.

Свіжий варіант — подовжені. Краватка. Стане цікавою деталлю вашого аутфіту.

Стане цікавою деталлю вашого аутфіту. Сукні зі шкіри\екошкіри.

Чоботи до колін на підборах.

Колготки – кольорові, ажурні чи в сіточку.

Клітинка. Вічно актуальний принт, який непогано комбінується з іншими забарвленнями.

Вічно актуальний принт, який непогано комбінується з іншими забарвленнями. Спідниці до колін. Найбільш виграшно поєднуються з підборами.

Найбільш виграшно поєднуються з підборами. Напівприталене пальто. Такий силует повертається до моди.

За словами стилістки, щоб сформувати актуальний осінній гардероб, не забувайте поповнювати його трендами.

"І це не означає, що потрібно скуповувати все поспіль. Виберіть той (тренд. – Ред.), який найбільше підходить вашому настрою та стилю. І якщо трендова річ вдало підібрана, то вона може служити вам базою не один сезон", — додає Інна.

Тренди осені 2023

Стильна сумка

Актуальне взуття

Знову модна довжина

Яскравий акцент образу

Трендовий силует штанів

Носимо краватки по-новому

Вічно актуальний принт

Така сукня прикрасить будь-яку дівчину

Не тільки оверсайз

Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки будуть у моді восени та взимку цього року. А ще ми писали, які кросівки давно застаріли і не заслуговують на місце у вашому гардеробі.