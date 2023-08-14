Рус

Тренди, які на нас чекають восени: стильні новинки з модних показів (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Тренди осені 2023 — фото
Тренди осені 2023 — фото. Фото Pexels

Обов’язково зверніть увагу на ці речі

Літо стрімко наближається до свого завершення, а це означає, що всім модницям настав час вивчати актуальні тренди осені 2023. Якщо звичайно ви хочете бути на стилі. Зазначимо, що деякі речі залишилися в моді ще з минулого сезону, тому можливо вам просто потрібно дістати тепліший одяг з верхніх полиць шафи.

У сезоні осінь 2023 року дизайнери одночасно зверталися як до театральності, так і до приземленості високої моди, пише у своєму модному блозі в Інстаграмі стиліст Ольга Литвинова. Розбираймось, що ж на нас чекає.

Тренди осені 2023:

  • Довгі спідничні костюми
Тренди осені 2023 — фото
  • Різні відтінки синього
Тренди осені 2023 — фото
  • Спущена талія. Як у штанах у джинсах, так і у спідницях.
Тренди осені 2023 — фото
  • Готичні сукні
Тренди осені 2023 — фото
  • Сітка
Тренди осені 2023 — фото
  • Баска
Тренди осені 2023 — фото
  • Корсети. І не лише із сукнями.
Тренди осені 2023 — фото

Нагадаємо, що стиліст Матвій Калугін назвав 9 актуальних трендів шортів, а також розповів, які з них приховують недоліки фігури та підкреслюють її переваги. Також "Телеграф" писав, які речі неактуальні. Вони дуже старять, створюючи "бабусин" стиль.

Раніше стиліст Ната Москаленко показала на своєму прикладі, як носити білу костюмну жилетку, щоб було стильно.

Теги:
#Мода #Тренди