Тренди, які на нас чекають восени: стильні новинки з модних показів (фото)

Обов’язково зверніть увагу на ці речі

Літо стрімко наближається до свого завершення, а це означає, що всім модницям настав час вивчати актуальні тренди осені 2023. Якщо звичайно ви хочете бути на стилі. Зазначимо, що деякі речі залишилися в моді ще з минулого сезону, тому можливо вам просто потрібно дістати тепліший одяг з верхніх полиць шафи.

У сезоні осінь 2023 року дизайнери одночасно зверталися як до театральності, так і до приземленості високої моди, пише у своєму модному блозі в Інстаграмі стиліст Ольга Литвинова. Розбираймось, що ж на нас чекає.

Тренди осені 2023:

Довгі спідничні костюми

Різні відтінки синього

Спущена талія. Як у штанах у джинсах, так і у спідницях.

Готичні сукні

Сітка

Баска

Корсети. І не лише із сукнями.

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